網路安全、處理資料流程量！中小企業轉型面臨哪5大瓶頸？新常態下要如何制勝？

擁抱數碼化新時代，企業在轉型中面臨哪些瓶頸？該怎麼解決？ 中小企業成為新一輪產業變革和技術創新的核心力量，成為「新常態」的重要特徵。

當數碼化和中小企業在一起會碰撞出甚麼火花？智慧樓宇、智慧生活、智慧監管……眼下，智慧空間的應用是實現數碼未來進程中不可缺少的一環。如何讓各行各業有面向各類場景的智慧解決方案是重要的，適用於智慧社區、智慧樓宇、智慧園區、智慧物業等應用場景，針對室內及屋內的終端設備、資料資訊、系統應用等資源，提供統一的業務運營管理平台。以此幫助企業實現管理數碼化、線上化和智慧化，以及用戶的全場景智慧生活體驗。

（圖片由作者提供）

當下，數碼經濟對經濟高品質發展發揮引擎作用，愈來愈多的實體經濟開始和數碼技術深度融合，賦能傳統產業轉型升級。通過資料集成技術，可以有效解決原先資料孤立不互通、銷售營運目標不統一、無法獲取即時資料決策慢等問題，使得企業統一管理銷售目標，快速下行決策，完成數碼化轉型。

企業數碼化轉型面臨的瓶頸位主要是網路安全、頻寬問題、生態圈建設、資料流程量處理、資料孤島五個方面，要解決技術、人員及成本等方面的問題，這都需要大家通力合作，共同鑄就更好的數碼化時代！

年初，香港經歷過第五波新冠疫情帶來的震盪，對本地經濟造成衝擊。中小型企業是香港經濟的基石，佔香港企業總數的98%，合共聘用約46% 的私營機構僱員。 香港特區採購經理指數（PMI）在連續收縮3個月後，在2022年4月重現擴張。不過，出口需求受中國內地疫情影響拖累仍顯疲弱，加上烏克蘭局勢加劇，以及美聯儲加息均為全球經濟疫後復甦增添不確定性，中小企應如何在變幻莫測的日子裏善用資源把握商機？ 中小企業成為最具內在活力和動力的企業群體，在經濟增長、技術創新等方面將發揮主導作用。而眾多中小企業在面臨這種轉變時，如何調整自身發展狀態，提升管理水準，發掘增長潛力，是香港經濟實現穩定增長的重要支撐。

新常態下，企業運用智慧創新是可持續發展的關鍵

企業的創新思維顯得尤其重要。企業不僅要主動適應市場，適應環境，還要不斷自我完善、自我突破；注入創新精神尋求新的盈利模式，改變企業的管理模式。

創新，不僅是眾多企業在市場競爭中不斷獲勝的制勝之道，在「新常態」下，若能提前應變的企業和個人，將順勢而上，不能適應當前氣候的企業和個人，將被歷史淘汰。要實現引領眾多中小企業實現蛻變的同時，自身更要有勇於創新求變的精神。

不同企業機構將旗下各品牌整合升級並進入全新的「雲端營運」時代。整合升級後的企業可以帶給客戶的服務將更深入，整個組織運作將更高效，資源調配將更合理，對市場的推廣將更精准，品牌的宣傳也將更集中。

企業家的格局，決定了企業的格局，因此，企業家精神是決定企業發展的重要因素。儘管時代在變，但還是有很多東西是不需要改變的，比如說企業家精神，永不停歇、永不滿足、充滿憂患意識，每天都需要思考未來和前瞻性的這些東西不能變。 而作為新常態下的企業家，應該要從「企業第一人」轉變成「企業第一團隊」，實現個體與集體、德與才、膽與識、勇與謀的有智、有心和有機統一， 企業才能在新常態下，迎來更好的發展。

當企業家精神境界提升、商業領袖思維意識孵化、企業組織變革及經營管理創新，而家族企業及家族精神傳承等方面的核心解決方案，並引領企業家群體實現轉型和可持續發展，為創造出更多的企業家精神而服務。

有心而創的智慧生活將伴隨著我們的夢想，我們的使命，我們的「魂」——讓智慧改變人、讓智慧成就人、用智慧的產品讓人生活更幸福！更安康！