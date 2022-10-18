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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

18/10/2022

智慧城市｜離不開「綠色」和「可持續」理念？智慧家居市場啟發點，與5G技術、無線通訊有關？

#數碼經濟 #數碼 #智慧生活 #智慧城市 #創科
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  • Ada Chow

    Ada Chow

    Ada Chow

    資深公關∕ 活動策劃人，熱愛生活，以簡單的視角解讀數碼與生活的關係。

    智叻生活

　　在國內一些工業互聯網展覽，在工業互聯網展區上，專業場景X科技應用展示各類新產品新技術吸引了不少觀眾，一個智慧工廠曾被「搬」到了展覽會現場展示。

 

　　機器人在「不同種類的區域」互相穿梭，傳遞物料。通過設計不同的工業互聯網平台，生產線、供應商和用家是可以有秩序井然與機器連接融合。根據不同客戶個性化要求，還可加以改變流程，進行各式各樣小批生產。

 

　　其實智慧生活，是離不開「綠色」和「可持續」的理念。智慧醫療、智慧教育、智慧養老……從日常室外生活至居家生活，從辦公場景到智慧產業的觸角已廣泛延伸，將持續探索大數據智慧化創新發展路徑，傳產業改造升級。同時，讓更多智慧成果走進生活，更多應用場景正在逐漸實現。

 

　　展會介紹大量落地項目，創新技術、資金投放類別、人才庫、物流等創新資源要素交匯與融合。依據原有製造業優勢，推動大數據智能化創新發展，推動數字經濟和實體經濟深度結合，將工業為產業轉型升級賦能，把「製造」轉讓為「智做」，讓生產達至高效，並加快推動經濟發展。

 

　　智慧生活化為經濟賦能，智慧出行、遠程辦公給人們帶來方便快捷體驗；雲端展覽、線上演唱會豐富人們的精神文化生活；從公共服務到日常生活，數碼技術與各行各業加速融合，數碼經濟新業態持續湧現，構築起生動的智慧生活。

 

　　手機裏的通訊應用程式，也可以和家居互聯。打開程式，輕觸螢幕，如點擊操作，便能感受到智慧電器的方便。

 

　　智慧家居市場有幾大啟發點，5G技術普及促使物聯網應用、無線通訊普及與標準統一、平均收入提升帶來生活需求提高、政策為智慧家居發展。推動數字經濟新業態持續舒民利民，離不開規範有序的制度環境。新業態蘊藏無限潛力，也面臨著「轉變的煩惱」。如何平衡資料數據之開放與隱私保護？提升數碼治理能力，才能為數碼經濟新業態伸展。

 

　　在發展數字經濟的同時，以智慧成果共用增加美好生活的幸福成色，勾出「智慧城市」的美好。

 

　　數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，致力扶植發展智慧生活及智慧出行的創新社群，以創新科技提升香港的鐵路服務、沿線住宅及商場智慧設施的發展。陳思源稱，數碼港其中一個最主要的工作，就是幫助不同的傳統行業發掘創新科技，利用科技去製造新的商機開拓「藍海」。

 

　　首席公眾使命官陳思源曾表示「在未來，大家除了在「元宇宙」玩遊戲之外，還可以在當中去做生意，和實體生活相關的事情。例如做展覽以及學習都是可行的，因為「元宇宙」的應用範疇十分廣闊。」故在數碼港社群中，不少企業已經開發甚至融合多種嶄新科技，包括AR、VR、Blockchain、全息圖（hologram）等，在實體環境呈現虛擬影像。陳稱，數碼港其中一個最主要的工作，就是幫助不同的傳統行業發掘創新科技，利用科技去製造新的商機開拓「藍海」。

 

　　只有讓用家在資訊化發展中有更多獲得感、幸福感、安全感。才可培育更多數碼經濟新業態，就一定能讓數碼技術更好造福社會。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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