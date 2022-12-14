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智叻生活
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14/12/2022

發展智慧城市最重要求變，由日常生活到經濟、醫療、教育、環境，也可帶動創科發展！

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  • Ada Chow

    Ada Chow

    Ada Chow

    資深公關∕ 活動策劃人，熱愛生活，以簡單的視角解讀數碼與生活的關係。

    智叻生活

　　人們的生活方式經過近3年的數碼化轉型發生了很多變化，聚焦在可連通性、可持續性的智慧生活。

 

　　智能手機已經徹底改變了人們的生活，工作和娛樂可以任何時間和地方進行，可以看到各式各樣電子產品不斷增強的互聯互通性能。以智慧家居為例，積極地為碳中和作出貢獻。例如，通過應用程式來顯示聯網一切設備的耗熱和耗電作情況，善用大數據分析並提議可選的節能建議，包括在較低的溫度下洗衣或使用程式洗碗，或屋頂太陽能電池提供大量電力時啟動設備等。

 

（圖片由作者提供）

 

　　智慧家居展示未來數碼生活，圍繞提高生活質素，不同的智慧家居生態系統將安全性、舒適性與低能量耗結合在一起。例如，可以根據日照量自動控制，優化和調節室溫；房屋所有入口可以借助攝像鏡頭進行控制，通過應用程式進行個性化設置等；在下班回家的路上，可以查看冰箱的食物；進入自己的家時，系統自動開啟溫馨氛圍的燈光；可以享受聯網和數碼組成的娛樂系統，將虛擬的內容和真實場景融合的擴展現實應用等。

 

　　而新的醫療保健產品和可穿戴設備仍在繼續開發。可穿戴健身追蹤器、肌肉刺激和按摩設備、數碼量度體溫計和智慧浴室秤等產品已成為日常生活的一部分。在未來，可以配合完善的醫療設備，除了健身追蹤和身體基本的健康監測功能，它們還將能夠收集此前必須去醫院才能檢查的健康資料。期待將集成了可穿戴設備的智慧家居系統與健康資料的協同工作，如可以根據人們的心率和血壓來調節室溫或背景音樂。

 

　　另外在其他智慧城市發展下，數碼港與建造業議會於12月13日簽署合作備忘錄，協力推動數碼科技在建造業界廣泛應用，尋找以提高建築工程項目的生產力、質量、可持續性及安全水準。是次合作將推動建造業數碼化轉型，針對建造業的痛點及挑戰，並尋找合適的解決方案和新技術。雙方亦會透過合辦研討會及科技論壇等，互相提升行業認知，以促進新經濟企業與傳統行業的融合。

 

　　數碼港行政總裁任景信表示，是次合作為建造業注入新動力，並強化香港作為國際創科中心的角色。數碼港和建造業議會將合作推動建造業數碼化轉型，針對建造業的痛點及挑戰，共同尋找合適、具影響力並獲市場認同的解決方案和新技術，雙方亦會透過合辦研討會及科技論壇等，為數碼港社群初創及建造業界建立聯繫網絡，互相提升行業認知，促進新經濟企業與傳統行業的融合。

 

　　在智慧經濟方面，金管局推出首次「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab），與數碼港合作，在「金融科技2025」策略下進一步鼓勵銀行業界採用合規科技。數碼港首席企業發展官陳志恒先生在AMLab 3上致辭和數碼港的科技公司在Regtech Connect中向參與銀行示範相關合規科技工具和服務。AMLab將加強銀行的能力，以防禦欺詐和金融罪行所招致的客戶損失，減低銀行業內的風險轉移情況，以及提高反洗錢生態系統的整體效率。

 

　　AMLab主要探討網絡分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險，並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作，加強數據和信息共享。首批參與的五間銀行將會由數據專家協助首次使用合成數據，以應用網絡分析識別潛在洗錢風險。

 

　　數碼港首席公眾使命官陳思源先生表示：「合規科技是數碼港金融科技社群其中一個發展重點。不少合規科技初創能夠為金融機構，提供低成本及易於採納的方案，加快金融機構的數碼轉型。舉辦 RegTech Connect，讓銀行及初創企業探討合作機會，進一步推動反洗錢合規科技方案的落地應用。」

 

　　智慧城市建設範疇甚廣，涉及經濟、醫療、教育、環境等社會各方面發展要素，並可帶動相關科技創新產業發展，智慧城市建設成功背後要付出好多努力，重要是求變，打破以往複雜架構程序的條框，拆牆鬆綁。發展智慧城市其實終歸是與「人」相關的事情，日常生活點滴皆有數據分折價值，而非資訊科技發達的城市就等同是智慧城市。

 

 

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