便利科技反而為長者帶來不便？如何將智慧生活更好的融入日常生活？

如掃不出健康碼、使用不了流動支付在難以找零的超市著急，智慧時代，如何不讓任何人成為數碼生活的局外人？縮小數字鴻溝，關注當下不同階層的狀態，為他們適應智慧時代。網上購物、流動支付、流動網際網絡的普及正深刻改變著生活。然而，對一些長者和不同社會階層來說，便利的科技反而帶來不便。

不管甚麼人在甚麼年紀及任何階層，如果不能掌握主流技術工具，心態上遠離社會，那才是真正垂垂老矣。其網絡開啓不同人的新世界，從每天一睜眼，由早忙到晚，從來不會覺得生活無聊。

用得慣、用得好智能手機的，確實不多。因為更多不是不想用，而是難掌握。雖然智能手機普及性愈來愈高了，但用起來卻沒那麼簡單。打開程式，把通知內容打成文字，點擊發送……只能不斷一遍遍試用，慢慢將步驟記住了。然而實際操作下來，效果卻不如理想。很多時侯操作了幾步，突然意識到可能是詐騙，趕緊停了下來。

不少用戶用智能手機是想和外界保持聯絡，讓日子過得很舒心，他們最需要的是有人陪他們說說話，「幫助老人緩解內心對於溝通、陪伴的需要，獲得心靈上的慰藉，就很滿足，當家人教曉與示範他們網上購物，耐心地重複教導、交流溝通：一些基本心得如分享教導使用手機時坐在左邊，方便自己用右手操作；溝通放慢語速，一句話重複講三四遍，聽清楚每個字……希望他們更好地在網際網路時代生活，進而實現向上的精神追求，活到老學到老。將科技助老從愛好發展成事業方向。

數碼港培育初創企業Evercare最近與政府認可化驗所合作，安排專業護士到安老院舍為院友同院舍職員提供免費採樣和檢測服務，採集到的樣本交由政府認可化驗所進行化驗，真正體現敢創抗疫的精神。Evercare未來將會繼續識別更多有需要的安老院舍，上門為院友同院舍職員採樣和安排檢測，方便院舍安排適當照顧。

人口老化，聽力障礙人士數目持續增加，有數碼港初創企業復耳科技利用科技協助長者解決聽力問題，產品利用聲頻震動原理，幫助長者提升聽力，並紓緩長者耳鳴、抑鬱及癡呆等症狀。

而智慧生活下每個人尤其是年長者或有需要的一群最需要的，是有人陪他們說說話。幫助緩解內心對於溝通、陪伴的需要，讓他們感受到尊重和認可，獲得心靈上的慰藉，我他們就很滿足。

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而作為港島區最大的室內電子嘉年華，位於香港島南區薄扶林數碼港商場的 X Digi Park，佔地接近二萬呎的場地。場內遊戲主要分為四大類別：經典攤位遊戲、小童玩樂專區、電競遊戲及體能挑戰，無論作為家長的你，需要為子女尋找放電好去處，還可親嘗一下刺激體感遊戲，甚至想重拾經典攤位遊戲的歡樂。

智慧、溝通與健康，應該是每一企業研發或成立之初的初心，成為企業的願景。

離開健康的「溝通與研發」，不能稱之為美好，科技的價值是提高了我們的效率，加快了我們獲得健康的速度，是「共融」健康的價值必須體現在能夠提高人的生命力，這種整合與創新必須經得起專業與時間的檢驗，必須符合每個人全方位考量。

智慧生活是跨界融合與跨界整合，一個一個初創的企業、任何新起的品牌、一個全新的理念，在任何的情況下，頑強地生長起來。把困難當做考驗與機遇，對未來寄予美好的希望，通往明天，通向美好的路。智慧健康，賦能生活。既是機遇，更是寄予，同時，也承載著許多人的寄予。