科技拉近距離定易有數碼鴻溝？不出門都能賞極地美景！無法融入數碼化的一群面臨甚麼挑戰？

如何善用智慧數碼生活與愛心的力量來減緩乃至避免數碼鴻溝？這是社會面前的其中一個重大難題。

近年來，有鑑於數位時代發展快速，為推廣科技、藝術、旅遊的產業，運用創新數位技術發展深層次改造升級，把握好數碼經濟發展機遇並實現產業發展。

活用數碼科技可進一步的拉近了人們與周圍環境的距離，也真切感受到了科技帶來的力量，通過更多科技的力量給人們帶來更真實的感受，讓更多的人們不出門也能欣賞美景。有了科技的加持，也給人們帶來了更奇特的個人體驗。

如何善用智慧數碼生活與愛心的力量來減緩乃至避免數碼鴻溝？這是社會面前的其中一個重大難題。

早前國際極光協會主辦了一個「傳遞愛」義工活動，當天有超過20位義工與基層家庭小朋友製作極光流體熊。傳說中，北極光代表幸福、浪漫。只要有機會看到北極光，便會得到幸福快樂。活動當天國際極光協會藝術部理事黃學豐（Bernard）分享他在俄羅斯的北部零下25度的環境之中，雙手因寒冷天氣而變得麻痺，但他仍然執起畫筆，畫下了兩幅極光畫。他希望人類可以一同保育這塊極地，以及鼓勵出席小朋友要擁有夢想。

（相片由作者提供）

而由國際極光協會（總部）主席唐銘輝（Anson Tong）分享他的作品時說：「過去三年全球被疫情籠罩，很多人在艱難中生存生活，希望大家在黑暗中找到曙光堅持下去，其中一個作品名為《以光之名》，其實是一自拍照片，當時安置好腳架，光就爆出來，幸運地捕捉到這一美好瞬間。

（相片由作者提供）

他很高興能夠主辦這項有意義的活動，利用科技幫助香港的低收入家庭，疫情期間，所有學校課堂活動被迫取消，區內眾多兒童及青少年生活在非常狹窄的空間，甚至缺乏最基本的網上教學基礎設施，令課業及生活壓力倍增。大家更深刻感受到基層兒童每天在家中所面臨的艱難處境，而事實上透過利用嶄新科技是在創造一條新的管道，把社會上的資源重新分配。當看著這些極光協作品，大家十分感動，亦令我們對未來充滿希望！

數碼創新技越是發達，越是與我們的日常生活契合，若無法融入數碼化生活的一群，就會面臨很多生活上的挑戰。所以大家都要重視數碼鴻溝，尊重無法融入數碼化生活模式的人。