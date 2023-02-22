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22/02/2023

新經濟讓消費模式變感性！攻心為上，真誠打動消費者！如何令顧客變成「非你不可」？

#新經濟 #消費模式 #消費 #智慧城市 #懷舊 #情懷 #遺憾 #珍惜 #數碼方式 #傳承 #老店 #情感 #情感需求 #真誠
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  • Ada Chow

    Ada Chow

    Ada Chow

    資深公關∕ 活動策劃人，熱愛生活，以簡單的視角解讀數碼與生活的關係。

    智叻生活

　　情場中，幾多高手，用愛將心去偷……在智慧城市發展下的香港，「懷舊」不只是一股熱潮或情懷，更是反映了新一輩對上代社會的種種幻想和情誼。在這些僅存的景象還未消失時，香港有一群獅子山下生長私透過不同創作方法，重現昔日香港的漫爛，帶香港人感受這個地方獨有的人情味。

 

(圖片由作者提供)

 

　　『惜』是可惜，是一份遺憾但同時珍惜。近年愈來愈多人把一家一家傳統老店以數碼方式記錄下來，保留這些珍貴獨有的地方文化資產。 從果欄、茶葉店、藥材店、修補鞋子的老店，到五金店、洗衣店、涼茶店、雜貨店和玉器，每家老店的歷史，都化成一個個栩栩如生的「『傳與承』故事。每一家傳承人間智慧和老店遺風的理念，走訪油麻地、灣仔、觀塘和深水埗等舊區，可捕捉了一個一個充滿「香港『惜』味」的拍攝對象。這些景象背後，都是充滿香港我們土生土長歷史的文化標誌。

 

(圖片由作者提供)

 

　　1942年創立的祺棧，觀塘的南方商店這兩間老店是從消費者的情感需要出發，喚起和激起消費者的情感需求，誘發消費者心靈上的共鳴，讓有情的行銷贏得無情的競爭。在情感消費時代，為了一種感情上的滿足，一種心理上的認同，贏得了消費者的信賴和忠誠。

 

　　在新經濟下的消費模式，消費行為從理性走向感性，消費者在購物時更追求品味，強調互相之間的情感交流，情感行銷正是以攻心為上，滿足顧客情感上的需求，使之得到心理上的認同，從而產生偏愛，形成一個非該店不買的忠實顧客。

 

　　觀塘的南方商店店主用真誠、深厚的情感去打動消費者、吸引消費者，讓人們情不自禁地喜歡他的店，一個“情”字，對顧客的真情和摯愛，用愛將顧客心去偷，使顧客有賓至如歸之感。情感定位的是要在各種定位要素中，融入讓消費者心動共鳴的人情味，店主真誠將自己定位成消費者的交心朋友，與消費者溝通過程中，掌握並通過觀察消費者的不同消費心理。

 

　　早前數碼港與中國及亞洲最大數碼零售方案及SaaS平臺服務商「多點DMALL」簽署合作協議，推廣零售科技店，數碼港主席陳細明表示，是次與多點DMALL的合作，結合其成熟先進的銷售科技及智慧物聯網，以及龐大的夥伴物流網絡，為發展零售營商以至提升數字經濟，注入創新動能，完善香港整個生態圈發展。

 

　　最後是有關『惜』聚。在各式各樣的老店，均預留了讓大家可以放鬆的空間。我們在不同的生活環境中還是遇上了彼此，同在香港，一起奮鬥，創造了很多美好時刻。

 

 

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