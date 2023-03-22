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22/03/2023

科技令文化藝術有千變萬化形態、創意！人工智能可取代人類嗎？

#科技 #文化藝術 #人工智能 #ChatGPT #演唱會 #AI
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  • Ada Chow

    Ada Chow

    Ada Chow

    資深公關∕ 活動策劃人，熱愛生活，以簡單的視角解讀數碼與生活的關係。

    智叻生活

　　隨著創科技術的發展和演變，科技在演唱會舞台技術中的應用也發展迅速，觀眾的觀感要求更高，製作和設計舞台技術人員需要敢於創新，才能給觀眾呈現非一般的視聽欣賞引起共鳴。


　　近年來，有鑑於數位時代發展快速，演唱會的意義早已不再限於音樂表演，而是一個串聯起最難忘的共同記憶，讓觀眾在參與時間節點中回望過去，而表演或演奏者也致敬每一位身處這個時代默默付出的平凡奮鬥者，通過演出說出一個一個故事在演出時與眾分享背後的理念，引發更多人的共鳴。


　　對文化藝術進行數位化沉澱和保護，離不開進行修復及存儲等大量工作。在運用傳統方式進行修復和保護的同時，可以通過數碼技術、3D虛擬技術等數位化方案，解決不可用手工修復完成的難題。然而無數次翻拍的實例告訴大家，經典是不能複製的，然而隨著AI修復發展，經典只可以修復重置。重新把碎片化的資訊聚合起來，同時可通過拍攝圖片、錄音、錄影、文字識別、建設數位元化檔案等方式，進行數位元化沉澱和保護。


　　最近去欣賞由栢圖娛樂主辦「聽．黃凱芹2023」演唱會，演唱會是四面舞台長形設計，整個演唱會可讓黃凱芹更加貼近觀眾！隨著《雨中的戀人們》、《情深緣淺》、《傷感的戀人》、《假我真心》、《晚秋》、《傳聞》等等一首一首金曲喚起觀眾回憶，這部份的演繹，更是感受到了歌者已經與舞台完全融合的地步！


　　向前輩致敬的部分，充分感受到歌者的心思，致敬每一位為香港樂壇奉獻和時代發展貢獻力量的前輩，也致敬每一位身處這個時代默默付出的人。一曲是他向兩位天王天后張國榮先生（哥哥）與梅艷芳小姐（梅姐）致敬，在台上演唱的香港電影《金枝玉葉Ⅱ》的主題曲之一《有心人》，完全投入歌曲中，讓大家一起回憶，20年的思念全化為音符，全場氣氛感觸萬分！


　　這次演唱會具備千變萬化的形態、新創意、新要求，「聽．黃凱芹2023」演唱會持續刷新觀眾對於演唱會的想像空間。


　　而最近火熱討論的ChatGPT，可以透過人工智能技術集合搜索引擎、語言文本處理等功能，完成寫郵件、情書、詩歌、法律文案等日常生活所需的文字內容。


　　其實由大數據的AI能夠生成文字，與人類寫作還是有一段差距，其強大的信息收集歸納能力令人震撼。ChatGPT生成的文章，雖然表達平穩，但言之無物，因為人工智能尚無法理解由人生層面或知識層面的特有經歷。無論如何AI在未來扮演的角色愈來愈重要，但ChatGPT並不可徹底取代人類。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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