發展智慧城市最重要是甚麼？弱勢群體易被忽略？智慧醫療為經濟社會數位轉型關鍵！

據世界衛生組織預測，根據聯合國資料，至2050年，香港將會成為全球人口老化程度最高的城市之一，有40.6%的人口為65歲或以上，老齡化以排山倒海之勢來襲，這個群體更容易受到身心健康問題的困擾；而且隨著物價漲，年輕一代工作壓力、生活壓力劇增，走在健康的邊緣。

智慧城市發展是一個必然的趨勢，大家都想抓住這個發展的機遇，利用智慧城市的優勢促進智慧健康可持續發展，智慧城市建設關鍵定要以人為本，該是如何推動智慧城市的建設，是以政府為主導還是以市場為主導。政府在智慧城市建設中發揮著重要的作用，在政策制定、資金支援、試點建設等方面都是不可或缺的。光靠政府還不夠，還要充分發揮市場的作用，調動企業、科研單位等方面的積極性，共同來建設智慧城市，使智慧城市的發展更加健康。

圖片由作者提供

但最重要是讓居民參與到智慧城市建設中來，融入他們對自己土生土長地方的想法，當談到智慧城市的時候，總是最先想到高科技，往往容易忽略人的因素。在聯合國人居署一個重點推動的事情就是城市規劃、建設、管理要以人為本，我們經常說以人為中心，其實做好、做到位絕不容易。

中國在智慧城市發展上，應該說比較領先。其實香港有很多需要向中國學習的地方。比方說中國的流動支付就做得比較好，不僅是支付功能，還承載了便利日常生活及康樂的設備，真正可涵蓋衣食住行。智慧城市發展過程中，我們不僅要發展技術，更要考慮人。如對於弱勢群體，很多智慧城市的應用都在手機APP上，但有些人沒有智能手機，或者老年人、殘障人士不會用，他們能使用這些技術？這些細節在我們發展智慧城市過程中，都應該仔細考慮。

早前數碼港與社聯攜手合辦《社聯 x 數碼港－社創及科技對話及交流》跨界別交流會邀得12間從事教育科技、醫療保健科技、數碼娛樂等數碼港初創，與超過100位社福機構代表交流，他們分別來自逾40間從事與兒童及青少年、家庭、復康等相關服務的機構。交流會針對3個範疇，包括特殊學習需要（SEN）、精神健康，及以STEM（科學、科技、工程及數學）活動推動社創（SocTech）發展，針對業界痛點及創科需求提供改善方案。正正肯定是智慧城市發展的力量，因沒有技術也談不上智慧了。但是在發展過程中，要合理考慮人的訴求。務求提供更到位服務。而社聯亦會提供支援及配合，讓科技提升社福服務。

另在數碼港合辦STEM+E比賽2023「企業組」的冠軍方案是「高球隨意門」，團隊與專注研發元宇宙高爾夫球模擬器及其校園推廣的初創公司N1合作，團隊認為公司可把高球模擬器服務推銷給老人院、傷殘人士院舍以及醫療機構等，透過模擬高爾夫球運動，幫助患者和老人復康。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港樂見學生在比賽過程中展現創新思維，應用科技解決社會痛點，數碼港會繼續普及及強化 STEAM 學習，連繫初創為 STEAM 教育加入更多創科元素，期望未來將繼續以多元化的課堂內外學習活動，培育更多科創人才，為學生打好基礎，配合香港未來創科發展。

只有從不同場景如安全，開展各式各樣項目專案向相關部門提供有用且快速的資料，基於事件的分類來開展位置風險概況預測，這對於兒童、婦女、老人等弱勢群體非常重要的。

而智慧健康不僅涵蓋醫療和養生，還結合環境、個體心理等因素，通過與醫療機構深度合作，將所有與健康相關的資訊整合，滿足使用者對個性化服務的訴求。一切該體現「以患者為中心」、「以居民為根本」和「以行政為支撐」的全面醫療衛生理念，通過更深入的智慧數碼化、可全面的互聯互通、更透徹的感知，實現居民與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的實時互動，健康醫療大數據是資訊化建設及戰略資源的重要內容， 而“智慧醫療更是智慧城市下最專業、重要的組成部分，是經濟社會數位化轉型的關鍵。

此時，樂齡科技則能發揮重要作用，連結長者及社會、提供便利，在社區內推廣正向心理，提升社區對身心健康的關注。