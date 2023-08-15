Web 3.0如何應用在智慧城市上？數碼港 x 房協發展北部都會區創科生態圈及智慧城市

Web 3.0到底是甚麼？在介紹Web 3.0之前，我們不妨先溫習一下甚麼是Web 1.0和Web 2.0。

Web 1.0 : 一切的開始

56K撥號連線和下載5MB檔需要計不到時間的那些年嗎？當時大家主要利用網路來維持基本的交流（如MSN、ICQ等等）。和現在相比，商業網站數量很少。是單向的。大公司創造內容給人們閱讀，互動很少。但這是一個開始，一個新的電子文明時代的開始。是我們稱Web 1.0。

Web 2.0 : 社會互動

Web 2.0出現了使用者可以寫入和讀取資料，Blogger取代了枯燥的靜態網頁內容。並引入了Video和線上遊戲（online game），一切都上了線。網站可以互動，更有活力，電子商貿（E-commerce）開始在世界經濟佔據。

Web 3.0用戶為中心

萬物互聯正正是Web 3.0為大家日常生活會發生的變化，一切以用家為中心；人工智慧將主要致力於為人們提供更好的分析和結果，數據是相互關互聯，環顧身旁，我們現在有智慧家居、智慧社區、智慧校園等，隨著 5G 的發展，所有這些東西將可以連接到雲端平台上，它們形成了一個物聯網（IoT）。Web 3.0將會重塑我們對互聯網世界應用。

由作者提供

早在7月31日香港房屋協會與數碼港於房協位於北部都會區的新辦事處「房協中心」，為攜手成立的全港首個房地產科技共用工作室舉行啟用禮，率先在北部都會區啟動房地產科技發展。該共用工作室命名為Smart-Space PropTech。啟用禮由房協行政總裁陳欽勉及數碼港行政總裁任景信主禮，出席嘉賓包括政府北部都會區統籌辦事處署理主任翁佩雲、香港房地產科技協會主席陳頴光、房協及數碼港管理層和各初創企業代表。

這合作項目初以5年為期。房協會為初創企業提供開發資助、專業人員將被安排與初創企業分享房屋發展及管理的知識和經驗；而初創企業亦可於房協轄下的出租屋邨及商廈作實地測試。數碼港亦會提供創業指導及舉辦活動，啟發初創企業開發和實踐與房地產相關的創新科技產品及方案，並推動業界數碼轉型，鼓勵年青人投身創科，建構智慧城市。

房協行政總裁陳欽勉表示，房協開設首個房地產科技共用工作室，藉著資助和培育本地初創企業的年輕科技人才，鼓勵創新思維開發房地產相關的方案．例如透過物聯網、大數據、人工智慧及方塊鏈等新技術應用，發展智慧建築及創新的樓宇維修保養方案，並希望將開發成果應用在房協轄下的出租屋邨和物業，創建與時並進的優質居住環境。他指房地產共用工作室的啟用，標誌著創科及房地產業界於北部都會區建立共同協作的生態圈踏出一步，積極支持政府將北部會區發展為驅動創科產業的新引擎。

而數碼港行政總裁任景信表示，與房協合作推出的共用工作室正式啟用是一件非常高興的事情，13間初創落戶共用工作室，助他們取得資金完成概念驗證，更有機會於房協物業率先應用創新方案，展示創科成效，引領業界廣泛採納科技成果。北部都會區是推動創科產業發展的重要基地，數碼港與房協將繼續緊密合作，專注研發與智慧大廈、物業管理、智慧家居、建築科技、綠色科技等相關科技，全力帶動北部都會區的創科生態圈及智慧城市發展。

自2022年開始，香港特區政府牽頭推動Web 3.0政策，在Web 3.0浪潮下，數碼港擴大Web 3.0生態圈，配合大勢為初創開發元宇宙平台拓展應用提升行業認知度。

Web 3.0的背後概念的是大家對未來生活的持續美好追求，期待我們在創科向善的理念下，共同探索更美好更綠化的未來。