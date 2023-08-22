數碼港推出一連三日「數碼娛樂領袖論壇」！分享Web3時代下生活應用 / AR遊戲體驗 / 元宇宙體驗區

在Web3.0時代，理解是一個無障礙、無界限的網路世界，何時、何年、何月、何日、何地、何事或何人已經不重要，大家將不需要安裝各式各樣數不清的軟體便可互聯互通，並且獲取各種資訊和資料，在日常生活下處理大小事情，只需能登錄互聯網的，便可獲得服務，達成交易，社交媒體上的聊天、交友、分享、和享受各形各色的娛樂。虛擬網路將融入現實生活，通過資訊的無縫對接，實現更加高效的溝通、交流、分享與交易。

數碼港將於8月25日至8月27日主辦「2023數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，DELF），作為數碼港 20 周年慶祝活動之一。公眾蒞臨參與和親身體驗Web3 在不同娛樂領域的驚人成果。可在現場「有嘢食，有嘢玩」，四大數碼娛樂體驗區，分別是藝術娛樂、教育娛樂、運動娛樂，以及樂活。一連三日精彩不停，包括有 AR 遊戲體驗，智慧運動牆和遊戲平臺、模擬賽車體驗、樂器學習應用程式工作坊等，以及設有精美小食攤檔。詳情請瀏覽官方網站。

是屆以「娛樂 Power UP! Web3 新視界」為主題，並設有多場演講、對談和工作坊，分享在 Web3 時代下，藝術、教育、運動和生活中，數碼娛樂體驗如何帶來全新的改變，並將展示創新科技帶來的生活和應用的便利和機遇。「數碼娛樂領袖論壇」邀請到超過90位國際及本地知名科技公司的星級專家，當中包括來自 HTC、騰訊、Metaverse Corporation、Moxy、Cognitive Systems Lab、CMGE、Brandoville Studios、L.I.M. Design Work、香港遊戲產業協會、Meta Artainment 等的代表一同參與主論壇研討會。

數碼港行政總裁任景信表示：「DELF 是數碼娛樂行業年度的旗艦活動，Web3 Living Lab亦會在 DELF 舉行期間正式開幕。今年DELF活動內容比往年更加豐富，加上是數碼港20周年慶祝活動，亦是「開心香港」的活動之一，為參加者帶來更精彩及難忘的體驗。隨著 Web3 的興起，我們進入了一個全新的時代，Web3 為數碼娛樂行業帶來了無限的創新潛力。「數碼港 Web3 基地」已匯聚超過180 間 Web3 企業及初創，創新項目涵蓋了金融科技、智慧生活及數碼娛樂。我們將揉合數碼與娛樂，透過四大數碼娛樂體驗區、元宇宙體驗區、遊戲競賽及創科工作坊，集玩、學、用於一身，為參加者帶來開心的體驗，讓參加者在歡樂的盛事中，一同探討 Web3 及數碼娛樂產業的發展機遇。」

其實在多元化數碼化時代，只有真正的無障礙模式設計才可讓人們享有無限體驗、驚喜禮遇，因為對那些有視覺、聽覺，年長的一代或其他身體障礙的人來說，使用互聯網上的內容或適應數碼轉型已經帶來很大的挑戰。因此，需要考慮到無障礙模式的設計與融入是一件很嚴肅及重要的事情。如打破障礙，便利用戶；側重人性，呵護弱勢群體；提高用戶體驗，進一推動可持續發展。

Web 3.0是理應是一種「Anyone, Anywhere and Anytime」的沉浸式體驗，考慮了人性與便利性，故千萬別讓無障礙，成為一種障礙，相反更該插入不同的無障礙模式設計，呵護與照顧弱勢群體的需求，讓他們與科技同行，讓每一個人都能夠平等地更有趣，更及時、更便捷、更多互動，享受電腦帶來的便利。