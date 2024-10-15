「智慧生活是有溫度」低空經濟發展潛力，將科技融入生活，帶來便利與幸福

頭頂的藍天似乎是產業發展的下新一個「藍海」，香港如何在這一浪的熱潮中找尋發展生產力或產業化的機會？根據無人機市場調查公司Drone Industry Insights的報告指出，2022年全球民用無人機產業市場規模大約有304億美元，預計至2026年將會進一步增長至413億美元。而低空經濟是指在低空空域（通常是地面到300米）中利用無人機和其他航空器進行商業活動的經濟模式。隨著無人機技術的快速發展，低空經濟的潛力愈來愈受到重視。以下是低空經濟的幾個主要方面和發展潛力：

適合香港的低空經濟發展是善用無人機快速運送包裹、醫療物資和食品，能大幅提升運輸效率。建築與基礎設施檢查，能夠快速、安全地進行評估，減少人力成本。可用於監測野生動物和生態系統，幫助環保機構進行數據收集和分析。自然災害發生後，無人機可用來評估損失、進行搜索和救援任務，提高應對效率。

無人機在電影、廣告和活動中的應用愈來愈普遍，提供了獨特的視角和畫面。

在智慧城市建設中，無人機能夠提供空中數據，幫助城市管理者做出更明智的決策。如可用於監控交通流量，收集數據以改善城市交通規劃。

在銅鑼灣聖保祿學校170周年的慶祝活動中，為大家呈現一場無人機表演。同學們由上年開始學習無人機的編程和技術，在過程中展示了他們的創意，最後在科技公司的協助下完整了整個設計和編排，成就了當晚的演出。出動1700架無人機的表演，不僅是技術的展示，更是情感的傳遞。透過無人機表演，學生們以創意的方式呈現學校的歷史和成就，讓校友和公眾感受到學校在過去170年中的變遷，激發共鳴和驕傲感。 從表演中可以重現學校的重大事件和里程碑，透過燈光和隊形變化，呈現學校創立的背景，包括當時的社會環境和創校的初心。讓觀眾回憶起自己的校園生活，增強與學校的情感聯繫。

該場表演是由聖保祿學校的同學操作，據知同學們接受為期半年的培訓，藉以培養他們的創意設計、動畫、程式設計以及表演執行等技能。由學生親自操作無人機，展示他們的技能和創意，這不僅是他們努力的成果，也是對他們的肯定，讓學生們感到自豪。透過無人機表演，學生展示了如何將藝術與科技結合，這不僅是對他們技術能力的展示，也是對創意的讚美。這樣的活動鼓勵學生思考未來的可能性，激發他們追求科技與藝術結合的熱情。在準備和執行表演的過程中，學生們緊密合作，這種共同努力的經歷能加強他們的友誼和團隊意識。利用無人機進行同步燈光表演，配合音樂，現場的旁白，通過無人機來娓娓道來學校的歷史，創造壯觀的視覺效果，吸引觀眾的注意。

根據活動主題設計燈光秀，例如以學校的歷史、校徽或重要年份為主題，無人機編排成隊形，依次展示學校的歷史事件，讓觀眾在空中看到學校的成長與變遷。在空中表現重要的歷史瞬間，例如學校創立、重大活動等，讓觀眾感受到歷史的厚重。觀眾在社交媒體上分享活動瞬間，無人機可以拍攝全景照片，增強社交媒體的互動性。

無人機的展示在慶祝活動中不僅能增強視覺效果，還能提升活動的互動性和教育性。這種創新的方式讓參與者在享受活動的同時，也能更深入地了解學校的歷史和科技的應用，不僅是技術的展示，更是情感的傳遞。這一活動能夠帶給公眾及校友一份深刻的情意，為慶祝活動增添了無限魅力。

透過這場無人機表演，銅鑼灣聖保祿學校不僅慶祝了自己的170周年歷程，更在公眾和校友中傳遞了一份深厚的情感。無人機的操作讓學生們在實踐中學習，尋求滿足感，同時也讓所有參與者感受到學校的榮耀與未來的希望。通過無人機展示，聖保祿學校的歷史不僅被重現，更被賦予了新的生命和意義。這樣的活動不僅讓參與者了解過去，更激勵他們在未來的道路上繼續發揚學校的精神。每一個故事、每一段歷程都在無人機的舞動中娓娓道來，讓校友和公眾共同感受這份珍貴的歷史。這一活動將成為每位校友心中永恆的記憶，持續激勵著未來的學子。隨著低空經濟的發展，對操作無人機的專業人才需求增加。學校和培訓機構可以提供相關課程，培養人才。

低空經濟的發展潛力巨大，涉及物流、農業、環境監測、娛樂等多個領域。隨著技術的進步和法規的完善，無人機的應用將愈來愈廣泛，為經濟增長和社會發展帶來新的機遇。這一領域的發展不僅能提升效率，還能促進可持續發展，為未來的智慧生活奠定基礎。

「智慧生活是有溫度」的理念提醒我們，科技的發展應該以人為本，關注人們的情感和需求。通過將科技融入生活的每個角落，並賦予它人性化的關懷，我們能夠創造出更加美好、溫暖的生活環境，讓每個人都能感受到科技帶來的便利與幸福。