真正的智慧人生和生活 來自線下的實踐與經歷

在當今數碼時代，青少年經常沉浸於社交媒體，這雖然能促進即時的交流和連結，但真正的智慧人生和智慧生活往往來自於線下的實踐與經歷。

參與多樣的活動可以幫助青少年發現自己的興趣和潛能。無論是體育、藝術還是科學，探索不同領域有助於他們了解自己的強項和弱點，從而增強自信心和自我認同。

香港灣仔警區關注學生的全人發展與健康成長，於2024年5月19日推出了「關愛校園領袖訓練計劃」。該計劃專為港島區具領袖潛質的學生設計，通過一系列活動、工作坊及講座，提升學生的領導才能及抗逆能力。近日，港島總區灣仔警區舉辦的「茁壯前行海南心晴之旅」受到海南省政府的邀請，帶百名來自香港不同學校的中學生前往海南省進行為期五天的交流學習。

關愛校園領袖計劃的領袖們在8月22日受文昌政府邀請，參觀文昌航天科普中心及文昌航天發射基地。學生們首先在航天科普中心了解國家航天發展史，觀賞天宮一號衛星及歷代火箭模型等展品。當晚（8時25分），首次有香港少年警訊的會員們在海南文昌航天發射場控制中心近距離目睹「長征七號」火箭點火發射。

香港聖保祿學校的中六學生劉同學表示，見證火箭發射的震撼感讓她感到無比驕傲，國家的航天事業讓她倍感光榮，並提升了她的國民身份認同。

中國婦女會中學中三班的呂同學也表示，首次近距離觀賞火箭發射讓他心情激動，親身見證國家航天技術的進步，特別是火箭升空時發出的震撼聲響，讓他對國家的太空安全有了更深的理解。

此次交流團由港島總區指揮官郭嘉銓先生擔任團長，灣仔警區指揮官廖珈奇先生及本計劃關愛校園之星符文靜女士擔任執行團長，更有香港海南社團總會常務副會長王祿興先生和立法會議員及行政會議成員陳克勤議員擔任榮譽團長。

交流團的目的是希望通過這次寶貴的機會，提升學生的領導才能及抗逆能力外，也能培養年青領袖對祖國的情懷，實踐習近平主席「把讀萬卷書與行萬里路結合起來」的號召和「青年興則國家興，青年強則國家強」的重要方針。

青年發展圖強調了全面發展的重要性，包括社會、情感、認知和身體等多方面。故增加線下生活的必要性。