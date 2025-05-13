ESG與智慧生活的應用 為中小企業帶來新機遇

在當今社會，環境、社會與治理（ESG）理念日益受到重視，將ESG原則與智慧生活相結合，不僅提升了市民的生活質量，也為中小企業提供了新的發展機遇。

1. 環境（E）：關注企業和個人對自然環境的影響，通過合理利用資源，減少污染，促進可持續發展。

2. 社會（S）：強調企業在社會中的責任，包括員工福利、社區貢獻和消費者權益。企業需關注社會公平，致力於提升社會整體福祉。

3. 治理（G）：涉及企業管理的透明度、合規性及道德標準，確保企業在運營中遵循法律法規，維護股東和利益相關者的權益。

在香港，智慧生活的實現不僅依賴於技術進步，還需要ESG理念的有效融入。香港已開始引入智能家居解決方案，鼓勵居民使用節能設備，推動綠色生活方式。香港的公共交通系統發達，中小企業可以開發相關應用程序，提供實時交通信息與共享服務，鼓勵市民選擇更環保的出行方式。中小企業可以通過參與社區活動，推動社會責任的落實。可以包括教育推廣、環保講座等，提升居民的環保意識。通過這些活動，不僅展示了自身的社會責任感，也能與消費者建立更深層次的情感連接。

AI可以實時監測企業的環境影響。通過傳感器收集的數據，企業能夠分析能源消耗、廢物產生等指標。確保符合可持續發展目標。使用AI分析工具，優化生產流程，降低能耗。而且這種實時監測不僅幫助企業降低運營成本，還能增強其在環保方面的透明度，進而提升消費者的信任。

AI驅動的客服系統能夠為客戶提供24小時的支持，技術可以分析用戶的消費行為，通過這些智能客服系統，企業能夠更好地理解消費者的需求與反饋，促進產品與服務的改進，增強市場競爭力，還推動了綠色消費。

中小企業可與初創企業或科技公司合作，開發符合ESG標準的產品與服務。例如，企業可以引入智能能源管理系統，實時監控能耗。

定期發佈ESG報告，向公眾展示企業在環境、社會和治理方面的努力與成就。這樣的透明度不僅提升了企業形象，也增強了消費者的信任。

ESG與智慧生活的結合不僅影響企業的運營模式，也與市民的日常生活息息相關。在香港，市民的環保意識逐漸增強，越來越多的人願意選擇可持續的生活方式。中小企業通過提供綠色產品和服務，能夠更好地滿足這一需求，從而獲得市場競爭優勢。因此，中小企業在追求利潤的同時，也需關注社會與環境的影響，努力在商業利益與社會責任之間取得平衡。

香港特區政府在推動ESG與智慧生活方面發揮了重要作用。政府通過多項政策和計劃，鼓勵企業與市民共同參與可持續發展。例如，政府設立了綠色基金，支持企業採用環保技術，促進綠色創新。同時，政府也積極推廣“智慧城市”計劃，利用科技提升城市的可持續發展能力。

2025「Creative Young Entrepreneur（CYE）創意青年企業家」香港區選拔賽總決賽早前在4月27圓滿舉行，食櫃有限公司代表 陳文慧小姐、恆創科有限公司代表 楊志恆先生 和 法達易代表 李錦華先生 分別奪得2025年「CYE香港區選拔賽」冠軍、亞軍及季軍。

主辦機構國際青年商會中國香港總會會長王師堯先生說：「參賽者有來自不同屆別的青年企業家，包括科技及人工智能、環境及綠色產業與可持續發展、長者服務、無人零售、酒店及旅遊業、醫療及健康護理等等，當中不乏充滿創意及潛力的點子， 他們的創業理念同時會想盡辦法為社會作出貢獻。」是次香港區選拔賽有幸邀請來自投資界、創業界、學界及行業協會具代表性的人士擔任專業評審。其專業評審團包括香港中小型企業總商會會長黎卓斌先生、 香港戈富集團主席鍾瑋錀先生、 天使基金會主席沈偉銓先生、 嘉藝控股有限公司主席兼行政總裁莊碩先生、 香港理工大學會計及金融學院實務教授司徒聖豪博士及 2017年國際青年商會中國香港總會會長、2021年國際青年商會執行副會長、2022年創意青年企業家亞太區比賽評審 潘沁怡女士。

「Creative Young Entrepreneur（CYE）創意青年企業家」香港區選拔賽，旨在推動青年創業創新，並助力香港成為國際創新科技中心，推動傳統產業升級轉型，積極培育新興產業。是次「CYE香港區選拔賽」由國際青年商會中國香港總會主辦，以及由城市青年商會及北區青年商會共同承辦。

在香港，結合ESG理念與智慧生活的實踐為中小企業帶來了新的機遇。通過智能技術的應用和社會責任的履行，未來，隨著公眾對可持續發展的關注不斷增加，企業若能在日常生活中積極實踐ESG理念，將為自身的長遠發展奠定堅實基礎。香港特區政府的政策支持也將進一步推動這一進程，使各個階層的市民都能參與到智慧生活的實踐中來，共同建設可持續的城市未來。