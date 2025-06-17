人工智能已成生活一部分 需重視道德問題與挑戰！

人工智能（AI）已成為我們日常生活中不可或缺的一部分，並在各種任務中提供便利與效率。從虛擬助手，到智慧家居系統，AI的應用無處不在。在醫療保健、交通和娛樂等領域，AI正徹底改變我們的生活方式。然而，隨著這些技術的快速發展，道德問題和挑戰，如隱私、偏見和失業，極需我們重視。

在日常生活中，AI使我們的生活變得更加高效。虛擬助手能回答問題、控制家電，甚至協助日常任務。在醫療保健領域，AI提高了診斷的準確性，幫助醫生快速識別影像中的異常，從而加快診斷過程，挽救生命。

AI不僅是自動化工具，還是解決複雜問題的關鍵。通過分析數據和用戶行為，AI能提供個性化的建議和解決方案。然而，倫理問題不容忽視。隨著AI系統的進步，隱私、偏見及對工作的影響成為人們關注的焦點。我們必須確保AI演算法的公平性，並保護個人數據的安全。

隨著AI的廣泛應用，幾個關鍵的道德問題浮出水面。首先，隱私問題日益嚴重，尤其是在數據收集和使用方面。用戶的個人信息在無形中被大量收集，這引發了對數據安全的擔憂。其次，AI系統中的偏見問題也引起了廣泛討論，這些偏見若不加以控制，將對社會造成深遠影響。最後，自動化可能取代人類工作，導致失業問題的加劇，這要求我們重新思考教育和職業培訓的方向。

只要我們妥善解決隱私和道德問題，AI的應用將無限擴展，顯著改善我們的生活質量。

由數碼港學院主辦「數碼港・大學合作夥伴計劃2025」（CUPP）於上6月14日正式啟動，旨在培育本港具潛質的年輕科技及創業人才。數碼港首席公眾使命官陳思源介紹，今年聚焦領域人工智能（AI）、區塊鏈（Blockchain）、網絡安全（Cybersecurity）及數據科學（Data Science）四大主題，旨在培育香港有潛力的科技及創業人材。

香港資訊科技聯會（HKITJC）精心策劃的「科技奇點2025」系列活動之「人工智能技術工作坊」，在歷經兩個月的精彩分享與深入探討後，於2025年6月6日成功舉辦最後一場工作坊，為這一技術盛宴畫上圓滿句號。隨著工作坊的圓滿結束，我們也在此呼籲各界人士踴躍參與「智慧城市人工智能比賽」。比賽的報名截止日期已延長至2025年6月16日，入圍隊伍將於7月參加指導會議，進行提案改良環節。而最終頒獎典禮將於8月在香港電腦通訊節2025會場內舉行，也將在會場展出，這不僅是對參賽者創新成果的肯定，也將為觀眾呈現人工智能在智慧城市領域的前沿應用。

在6月16日香港首家具身智能人形機器人服務公司港仔機器人集團控股有限公司（00370.HK），在香港科學園舉辦「香港智能機器人發展前景論壇暨品牌戰略啟動禮」。首次向全球展示香港本土的具身智能人形機器人成果，以「內地+香港」、「科技+金融」、「市場+運營」、「生態+應用」為發展策略，正式進軍大灣區人機協作市場。財經事務及庫務局副局長陳浩濂、人工智能專家、投資者及企業代表出席活動。

港仔機器人集團行政總裁秦傑表示：「我們不只造機器人，更要用機器人創造價值。公司以『場景定義-技術適配-商業落地』全鏈佈局，令機器人成為可量化的生產力工具。」港仔機器人現場與美年健康（002044.SZ）、豐盛生活服務（00331.HK）、天瞳科技、德銀天下（02418.HK）簽署合作協議，涵蓋健康醫療及智慧物業。

港仔機器人正以「真智能、真場景、真有用」的差異化路線，機械人技術正在迅速發展，並逐漸融入我們的日常生活。從家庭助手到工業自動化，機械人正在改變我們工作、學習和生活的方式。

儘管機械人技術帶來了便利，但也引發了一些社會問題，如失業和倫理考量。機械人在決策過程中的角色也需要謹慎對待，以確保公平和透明。AI正逐步成為我們生活中的重要一部分，提供多種便利與效率。然而，隨著技術的發展，我們也需關注其帶來的挑戰，努力在創新與社會責任之間找到平衡。未來，機械人將繼續塑造我們的生活方式，促進更智慧的社會。

AI是不能取代人與人之間的感情與智慧交流。的確。唯有在這種人際交流中，我們才能真正體驗到智慧的碰撞與情感的深度。

AI能提升效率和便利性，但人與人之間的溝通及情感連結仍然是不可或缺的元素。這些情感因素無法完全依賴AI來實現，必須透過人類的互動來增強。智慧城市的成功不僅依賴於技術的發展，更需要注重人際之間的溝通與情感連結。透過設計友好的社交空間、強調共情與理解，以及利用數位工具輔助人際交流，我們可以減少彼此的鴻溝，營造一個更加和諧的社會環境。在這個快速變化的時代，關心與溫度仍然是人類不可或缺的特質。