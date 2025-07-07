通過建設智慧商場 見證充滿活力與魅力的社區誕生

香港正全力推動創新與轉型，特區政府持續實施前瞻性政策，促進本地的創新發展，並吸引各種持份者在不同崗位上配合這一理念。隨著城市迅速變遷，紅磡海濱的發展已成為文化與創新科技交融的生動範例。這一發展不僅旨在提升地區的旅遊吸引力，更希望在文化、體育與智慧生活之間建立有機的聯繫，展現全新的生活態度。這更是對香港文化精神的深入探索與實踐。

智慧商場將被視作此計劃的核心，匯聚文化、體育與旅遊的精華，成為市民和遊客的交流平台。這樣的商場不僅能實時應用數據，提升顧客的整體體驗，還讓每位訪客感受到環境的變化與科技的便利。年輕企業家Jason因對文化的熱誠，經常掛在嘴邊的「遇見光便是光」，深刻體現了他對紅磡海濱未來的信心與期待。

在過去兩個月中，Jason與合夥人們透過公眾諮詢分享見解，深入了解及分析紅磡海濱的潛力。他們不僅關注當前的發展，更重視如何將香港的非物質文化遺產進一步傳承，使文化在新的時代背景下茁壯成長。

Jason與合作夥伴Eric、Darren及Michael堅守成立公司的初心，透過專業顧問服務推廣創新科技融入智慧生活。他們相信紅磡海濱作為香港的重要地標，具備無限發展潛力。不僅是歷史文化的承載，更是城市變遷的縮影。每位團隊成員都明白自己的角色定位，願意攜手共進，為這片土地貢獻力量。

他們的共同使命是推動香港文化與體育的結合，促進文化、體育與旅遊的融合。香港憑藉豐富多樣的旅遊資源和獨特的城市文化，長期吸引著遊客的目光。政府的「無處不旅遊」核心理念在於深度融合香港的多元文化，實現傳統與現代、文化與自然、城市與鄉村的無縫銜接，打造嶄新的旅遊體驗。

他們期待與政府、社區及其他相關機構緊密合作，確保發展過程中兼顧各方利益，實現共贏局面。

智慧商場的願景不僅限於商業利益，更希望成為文化輸出的平台，向世界展示香港獨特的文化與藝術。這樣的商場將融合科技、文化與環保，提升顧客的購物體驗，並促進社區經濟的可持續發展。

在這一平台上，本地藝術家、設計師和創意工作者將有機會展示作品，讓更多人了解和欣賞香港文化的多樣性與深度。這一創新項目不僅提高紅磡海濱的吸引力，還將使其成為香港重要的旅遊與商業目的地，進一步繁榮本地經濟。

在近期舉行的亞洲教育盛事「學與教博覽2025」中，數碼港作為策略夥伴，率領22家教育科技初創企業展出由人工智能（AI）、區塊鏈、量子科技及擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）等前沿技術驅動的教育科技應用方案。數碼港首席公眾使命官陳思源表示，為配合國家的教育數字化策略，實現香港成為國際創新科技中心的願景。

數碼港智慧生活總監蔡偉傑於論壇中指出，數碼港作為創業培育基地，為初創企業提供全方位支援，同時是通往國際的橋樑，幫助吸引內地教育科技企業來港發展，並提供多元實踐平台，以促進相關領域的創新及應用。

香港科技創新促進組（HKtag）作為非盈利機構，最近推出一項致力於表揚對香港社會經濟作出貢獻的企業和個人。HKtag主辦的「香港·創+造」嘉許禮，旨在表彰本地製造的創新與實力，為堅守初心、勇於創新的企業提供展示自我的平台。

嘉許禮設有四大獎項類別，包括製造、創新、設計及社會影響，旨在鼓勵本地企業和創新團隊展現成就，並激勵更多人參與推動香港經濟發展的行動。此次嘉許禮誠邀以創新與數據為驅動的企業、研發團隊及有志於推動香港經濟發展的各界人士踴躍參加，申請通道已全面開啟，截止日期為8月8日。期待每位有志於推動香港經濟的人士共同參與，讓“Made in Hong Kong”再次閃耀全球。

透過這些努力，HKtag不僅希望展示香港的創新能力，更希望激發社會對於創新和發展的重視，讓每位市民都能成為香港未來的建設者。

智慧生活的真正意義在於人與人之間的交流，珍惜身邊的人和事。創新科技不僅是工具，更是促進人與人之間互動的媒介。這正是創新科技賦予社會的最珍貴資源，也是我們共同努力的方向。

人與人的連結才是真正的智慧生活。

展望未來，通過智慧商場的建設，我們期待見證一個充滿活力與魅力的社區誕生。發展香港的每一寸土地不僅是地理上的標誌，也是香港在全球化浪潮中展現文化自信與創新能力的縮影。我們期待這片土地成為智慧生活的典範，讓每一個人都能在這裏找到屬於自己的生活方式，並共同推動香港的繁榮與進步。智慧生活，正是透過人與人之間的情感與經歷，賦予無法被科技取代的溫度。