科技進步令生活與工作面臨變革，發展情感智力也是教育重要一環

在當今智慧生活的背景下，溝通和教育的方式正迅速演變。隨著科技的進步，我們的生活和工作方式面臨著前所未有的變革。然而，無論推廣的主題如何，人與人之間的互動依然需要人類的思想來過濾和理解，才能真正有效地利用現有的技術。

在這個數字化時代，人工智能（AI）能夠提供龐大的數據和信息，幫助我們快速獲取知識。然而，數據的背後仍然缺乏人類的情感、價值觀和道德判斷，這些都是我們在做決策時不可或缺的因素。人類的溝通不僅僅是信息的傳遞，更是一種情感的交流。有效的溝通需要考慮文化背景和社會環境等因素，這些都是AI目前難以全面理解的。

因此，教育在這個過程中扮演著關鍵的角色。我們需要在教育中強調批判性思維和人際溝通的技能，使人們能夠更好地運用技術。這不僅僅是學習如何使用工具，更是學會如何在數位化的世界中建立真實的連結。

香港電子環保教育協會（HKWEA）宣布啟動「電子及科技環保教育聯盟（學校）」（DGEA），旨在應對數碼化帶來的環保挑戰。協會將於2024年下旬革新傳統回收教育，探索人工智能等前沿科技在環保中的應用。DGEA計劃為全港中小學提供全方位支持，包括專業講座、實境學習、認證體系及交流平台。成員可參加講座了解最新綠色科技，參觀綠色企業及回收設施，並獲得「DGEA環保星級認證」。分享會將於8月24日下午3時至4時在香港電腦通訊節舉行，將展現電子及科技環保的最新成果，並頒發DGEA年度榮譽認證，鼓勵學生分享環保科技的益處。協會期待與學校共同推動環保意識，建立持續發展的生態圈。

在當今智慧生活的背景下，人的保安與動物醫院的職能愈加密切。早前陳學良先生（Jason）、張國祥先生（Dairen）與自2015年成立以來Clement Shield（“CS”） 祈利民國際安保及顧問有限公司的創始人兼首席執行官黎家智先生（Clement）傾談時，Clement與大家分享他如何以獨資經營的營運架構上，從第一天由他一手創立Clement Shield這家國際安保顧問及項目策劃公司，並堅持以提供高水平的專業安保方案，將安全與福祉置於首位。

而這與Clement同時身為另一業務VetiVa 動物醫院共同創辦人的使命不謀而合，兩者都是以人類及動物的福祉為核心。

因人的安保與動物有關醫院的根本目標相同：耍確保生命的安全與健康。專業安保人員致力於保護社區的安全，無論是在大型活動中或日常生活中，都是為了讓人們感受到安心。而獸醫及相關服務工作者則專注於動物的健康。VetiVa 動物醫院也在積極探索科技的應用能夠更有效地追蹤動物的健康狀況，並可提供更加個性化的醫療服務。提供疾病預防與治療，讓每一隻動物都能享有幸福的生活。

創新科技的應用成為提升這兩個領域服務質量的關鍵。Clement Shield 善用先進的監控系統與數據分析技術，能夠迅速識別潛在的安全威脅，從而提供更為高效的安保方案。而這種科技的運用不僅提升了反應速度，還增強了對風險的預測能力。

未來，Clement Shield 與 VetiVa 動物醫院的發展更會莫忘初衷，而且將會擁抱科技，然而，人性化的服務仍然不可或缺。科技的進步應與情感關懷相輔相成。

Jason 和Dairen他們兩人共同也認為是次傾談，就如聽Clement一席話，勝讀十年書，他們認同這樣才能在保障安全與健康的同時，增強人們的信任感和舒適感。

祈利民國際安保及顧問有限公司(Clement Shield) 的創始人兼首席執行官黎家智先生（Clement）

香港–這片充滿活力與機遇的土地，曾以「香港製造」品牌譽滿全球，玩具業、鐘錶業等製造業的繁榮，讓「香港製造」成為品質與創新的象徵。然而，歲月流轉，香港製造業逐漸淡出舞台中央，其獨特光芒亦被一時遮蔽。如今，HKtag懷抱初心，以 創新及數據 為驅動，立志重振「香港製造」品牌，全力推動經濟多元化發展，為香港的繁榮注入全新動力，開啟全新篇章。

「香港•創+造」嘉許禮誠邀本地以 創新及數據 為驅動及營運的香港製造業企業、創新研發團隊及持份者，以及有志於推動香港經濟發展的各界人士參與，參加者費用全免，並設置四大範籌類別獎項及嘉許獎⁠

• ⁠Manufacturing

• ⁠Innovation

• Design

• Social Impact

有關「香港•創+造」 ，可瀏覽：https://innodus.hk-tag.org

香港•創+造」嘉許禮

同時，發展情感智力也是教育的重要一環。人際關係中的同理心和理解力是良好溝通的基石。在面對機器和算法的冷漠時，人類的情感能為交流帶來溫度。因此，教育體系應該融入更多的情感教育，幫助學生在交流中更加理解他人的需求和感受。

展望未來，我們應該努力促進更深入和有意義的交流。只有當人類的思想和情感與技術相結合，我們才能真正實現智慧生活的潛力。在這個數位化的時代，找到真正的連結，不僅是對科技的挑戰，更是對人性和智慧的探索。這種人與人之間的情感交流，將成為未來社會的重要基石。

人類的溫度、經歷與和諧是構建更加和諧社會的基石，而有效的溝通則是實現這一目標的最佳途徑。