智慧生活：科技與人文關懷的平衡

在當今這個瞬息萬變的時代，天有不測之風雲，生活中的不確定性無處不在。隨著科技的迅速發展，我們擁有了許多可以減輕災難傷亡的工具，並為我們所愛的地球提供更多的保護。然而，科技的進步並不意味著人與人之間的情感聯繫可以被忽視。在智慧生活的理念下，我們需要以一種負責任的態度來對待地球和我們的生活，尋求科技與人文之間的和諧。

科技在提升生活質量和安全方面的潛力是無限的。在香港這個繁忙的都市，科技的應用從根本上改變了我們的生活方式，讓我們在面對各種挑戰時更加從容。

香港的智能交通系統是科技應用的一個典範。通過實時數據監測，這個系統不僅能夠優化交通流量，還能提供最佳行駛路徑，減少交通擁堵及事故的發生。這不僅提高了行車安全，也讓市民在繁忙的生活中節省了時間和精力。當人們能夠更快速地到達目的地時，生活的壓力自然會減輕，這正是科技為都市生活帶來的一大便利。

在公共健康領域，科技的應用同樣至關重要。香港的健康監測系統通過手機應用和可穿戴設備，有效地追蹤市民的健康狀況。這些系統幫助人們及時獲取健康信息，並能迅速識別潛在的健康風險。這不僅減少了疾病的傳播，還增強了市民對健康的關注意識，提升了整體公共衛生水平。

環境保護亦是科技的重要應用領域。香港的垃圾分類系統和回收科技，通過智能垃圾桶和資源回收平台，鼓勵市民參與環保行動。這樣的科技手段不僅提高了資源利用率，還減少了對地球的負擔。當我們能夠利用科技更好地管理資源時，便是在為地球的可持續發展貢獻一份力量。

儘管科技的進步為我們的生活提供了諸多便利，但人與人之間的情感聯繫依然至關重要。在這個數字化的時代，我們應該如何保持人文關懷的溫度呢？

在香港，許多社區志願者組織利用社交媒體和科技平台，進行愛心活動，號召市民參與幫助弱勢群體。這些平台成為了傳遞愛與關懷的橋梁，讓每一位需要幫助的人都能感受到社會的溫暖。通過這樣的互動，我們不僅能夠幫助他人，還能在這個過程中加深彼此之間的情感聯繫。

在教育方面，隨著網絡課程和在線學習資源的普及，知識的獲取變得前所未有的容易。然而，真正的教育價值在於激發人們的思考與探索。在這個過程中，教師與學生之間的互動和同學之間的支持，都是科技無法替代的。透過情感的交流，我們才能建立更深厚的聯繫，促進彼此的成長。

智慧生活要求我們在科技的應用與人文關懷之間尋求平衡。科技的進步為我們提供了便利，但同時也應引導我們思考如何更好地關懷他人。這種關懷不僅僅體現在日常生活中，更應該體現在對社會和環境的責任感上。

在享受大自然的時候，我們也應時刻記得保護它的美麗。就如同The Beans Library的創始人陳啟宇先生，他鑽研不同的咖啡和茶樹葉，來推動咖啡文化，他對大自然的愛護，是通過結合創新科技下的大數據及經驗來研發新的產品及技術。

在天主教香港教區的引領下，2018年啟動的「古道行」工作小組，自2023年起，「古道行」獲鄉郊保育辦公室的鄉郊保育資助計劃(CCFS)所資助，在西貢地區展開為期兩年的「鄉郊保育」教育試驗計劃。此計劃帶領十間小學的學生深入探索北潭涌的鄉郊環境，望能藉此培養學生保育鄉郊的意識，學習如何欣賞和愛護寶貴的鄉郊資源，促進鄉郊的可持續發展。此外，計劃也希望藉師生的回饋，研究在校推行「鄉郊保育」教育的成功因素，以及製作適用於高小學生（小四至小六）的「鄉郊保育」教材。為期兩年的計劃展開了一項意義深遠的「鄉郊保育」教育試驗計劃。此計劃將於2025年9月底將圓滿結束，主要在風景如畫的西貢北潭涌進行，旨在推動可持續發展與環境保護。

這項計劃吸引了來自十間學校的高小學生參與，讓他們在自然的懷抱中，深入了解鄉郊保育的重要性。學生們走訪蛋家灣、西灣等地，透過親身體驗，增進對環境的認識，並激發行動力。在實地學習中，他們觀察當地生物的多樣性，並親手參與保育活動，如清理海岸垃圾和植樹，將理論與實踐相結合，使保育理念深入人心。

獲鄉郊保育辦公室的鄉郊保育資助計劃(CCFS)所資助的計劃得以成功，除了依賴學生的積極參與，還得益於教師和志願者的熱情支持。課程設計涵蓋生態知識與社會責任感，讓孩子明白每個人都能在保護環境中發揮作用。透過小組討論和分享會，學生們互相學習，彼此激勵，共同成長。

值得一提的是，這項計劃的實施，為香港的小學鄉郊保育教育提供了寶貴的實踐經驗。未來，這些學生將成為保育的推廣者，帶動更多人關注並參與保護自然的行動。

在迎來天主教2025禧年及已故教宗方濟各《願祢受讚頌》通諭頒布十週年之際愛惜身邊的一切人和事物所表達的理念，每一個小小的努力，最終都能匯聚成改變的力量。

「古道行」工作小組發言人指出，整個課程內容分為三個部分：有室內理論課、戶外考察課及討論與反思課。故學生除了在課堂中學習鄉郊保育的基本知識，包括自然生態、文化遺產及保育方法。隨後，參與北潭涌的戶外考察，通過觀察及快速草稿，可探索植物的多樣性，學習識別植物的生長特徵及形態，最後，透過分享與討論，反思人類與自然的關係，並學習制訂實際的保育行動計劃。這一系列環環相扣的學習，是結合了知識、技能及價值觀的培養，讓學生在實踐中理解鄉郊保育的重要性。

「古道行」的計劃它不僅是一個教育項目，更是一場關於愛護自然、珍惜生命的心靈之旅。透過這次計劃，西貢的美麗鄉郊不僅在學生心中扎根，更在他們的行動中延續。希望未來能有更多類似的計劃，讓更多年輕一代在保育的路上，攜手共進，為我們的地球帶來光明的未來。結合科技與人文，推動社區的綠色發展，讓每一個人都能在享受自然的同時，也能為環境貢獻自己的力量。這樣的理念不僅讓我們的生活更加豐富，也讓我們的地球變得更加美好。





近年教區推動「古道行」計劃，重修小堂，探索多元傳教模式，延續歷史文化，保護宗教文物，為山友行者的郊野旅程增添獨特的人文內涵，展現信仰與自然的和諧共生。

在科技主導的時代，建立良好的人際關係至關重要。我們應該利用科技促進交流，而非取代真實互動。定期舉辦社區活動和建立互助小組，是有效促進人與人之間聯繫的方式。借助科技的支持，重建人際關係的溫度，讓生活更加充實。

在這個充滿不確定性的世界中，善用科技能幫助我們應對各種挑戰。在智慧生活的理念下，我們應在科技運用與人文關懷之間找到平衡。只有這樣，才能為地球注入更多愛與關懷，讓未來的生活更美好。每一個行動都是對地球的承諾，每一份關懷都是對人性的尊重。

讓我們攜手共進，優雅地愛惜地球，珍惜每一個人，並好好栽培下一代，共同創造更加光明的未來。



