聖誕開餐提案：尖沙咀地道亞洲風味！打卡最強虹吸冬蔭功、美味香濃巴東牛肉、黃薑炸雞椰漿飯

在公在私，都經常去海港城，商場內是繽紛多彩，近日舉行的Snoopy活動是帶來不少歡樂氣氛。

不過位於海港城的三間酒店，即是馬哥孛羅香港酒店、港威酒店、太子酒店，就一直比較平淡 —— don’t get me wrong，三間酒店都並不差，至少都坐擁維港景觀，但三間酒店都好像很久沒有翻新，又或者修葺都是fine tune而低調進行，一般大眾不會察觀有任何全新硬件，雖則「平淡是福」，但予人老化感覺囉。

怎料，原來趁著疫情期間，太子酒店無聲無息地關上大門，進行改頭換面的翻新工程。早陣子，酒店的全新餐廳SAVVY突然率先隆重開幕，令大家都很驚訝。

據知，太子酒店大翻新早已籌備多時，本來是一邊繼續經營一邊局部裝修，卻遇上世紀式疫情侵襲，就索性休業，員工都被派到其餘兩間酒店以及集團其他業務。原本客房可以早點完成，但見疫情持續不斷，便決定慢工出細貨，待明年再看看怎樣。

如果大家記憶力尚好的話，都可能記得SAVVY的原址是一間叫做Spice Market的餐廳，該餐廳面積很大，主打東南亞口味自助餐，相信很多尖沙咀區上班的朋友都曾到此用膳。現在改作SAVVY，就得到佔地超過8,000平方呎的寛敞環境，並可分成酒吧、酒廊及餐廳共三個部分，空間感非常充裕，在疫情下枱距也特別足夠。

SAVVY可由酒店入口前往，亦可由海港城三樓近city’super進入。

入口處是酒吧位置，設計和燈光都做得不錯。

現在很流行雞尾酒，以至SAVVY的酒吧都提供各式各樣的雞尾酒。

我主要是去試試其晚市套餐，包括精選自助頭盤配主菜及餐車精緻甜點，逢星期一至四$468，逢星期五至日及公眾假期$528，定價都很恰當，比起以前在Spice Market食自助晚餐其實更為便宜。

從酒吧踏進餐廳，最先看到的用作午餐或下午茶的餐枱，再深入才是晚餐的用膳廳。

菜單的平面設計簡潔俐落，不受潮流影響，可以timeless地用到天荒地老。

都說頭盤是自助形式，主要是沙律、蔬菜、海鮮、肉類，當中有食品如天多尼雞肉、泰式豬肉碎，都是很具亞洲口味，可見SAVVY都秉承了Spice Market的遺風，同時都想留住以前的熟客仔。

晚市套餐的頭盤是自助形式，有沙律、海鮮、蔬菜、肉類，主要是亞洲口味。

從自助頭盤餐枱取得的各款海鮮，包括蜆、青口、凍蝦、小龍蝦。

主菜方面，以泰式大頭蝦冬蔭功最搶眼，服務員會在客人面前，以炮製虹吸咖啡的方法，用火槍把玻璃瓶下半截內的冬蔭功湯燒至火熱，使湯水藉著高溫沖上盛滿新鮮香草和香料的玻璃瓶上半截，讓兩者味道融和調合，當溫度降低時，湯水又瀉到玻璃瓶下半截，然後就會倒出來，跟碟中的海鮮結合，成為香味撲鼻又賣相精美的冬蔭功，以打卡角度來說，這是一絕。

主菜的其中一個亮點，是以虹吸咖啡方式主理的泰式大頭蝦冬蔭功。

冬蔭功以虹吸處理後，更具鮮香，然後倒入海鮮碟上供客人享用。

主菜中也有西式選擇，包括這道燒澳洲和牛配意大利青瓜、紫薯及黑椒汁。

日式銀鱈魚定食屬午餐主菜選擇，賣相都算不錯。

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