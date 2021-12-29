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29/12/2021

兩星級和風北歐菜：以吞拿魚醬油班戟、16小時佐賀黑鮑、抹茶麻糬魚子醬軍艦，感謝自己一年以來的努力

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Photo: 由作者提供

　　來到年尾，除了歡度聖誕或是慶賀新年，也都要獎勵自己過去一年以來的努力 —— 就算不太努力的人（e.g.本人），也要感謝自己過去一年無風無雨地順利度過，畢竟這些日子生活真的不易，未來狀況亦暫時看不出有多明朗，所以呢，要把握當下，有得慶祝就要立即要慶祝嘞。

 

　　雖然慶祝不一定要隆重，最緊要都是跟你慶祝的人合心水；但是如果可以隆重一點，例如有米芝蓮加持的，又有何不可呢？今趟就選上很久沒去的米芝蓮兩星級餐廳Arbor。

 

當晚大家坐在貴賓室，在疫情期間，坐在貴賓室是感覺上比較安全。

 

　　自2018年4月開業至今，Arbor一直平步青雲，好像從沒有失手過，這有賴主廚Eric Räty的悉心鑽研和努力不懈，如果你在過去三年間中來光顧，你會看得出Eric是隨著時間不斷的進步和提升。

 

　　Eric來自芬蘭，15歲由洗碗工開始，在家鄉的米芝蓮餐廳工作，一步一步地晋升到大廚位置，一切得來不易。記得Eric來港、Arbor成立時，餐廳管理層不太知道應該怎樣為Eric定位，若叫作芬蘭菜或北歐菜，恐怕在當時市場未能理解，難以吸引高消費食客進場，於是就稱作「法國菜」，純粹是希望讓大眾得知Arbor是走高級歐西菜路線，但始終是名不副實，據說Eric也有點微言，只是做生意就是要顧及市場需要。

 

有些大廚好social可以滔滔不絕，也有些大廚如Eric Räty，很有禮貌同時很沉靜。

 

　　當然，隨著Arbor的成功，以及大眾對西餐認知普遍地提升，Arbor終於可以根據其菜式路線，正正式式地稱為「Nordic-Japanese」，即是「和風北歐菜」或者「北歐風日本菜」。不過在網上，你還是會找到稱Arbor為「高級法國菜」或者「和風法菜」諸類，而米芝蓮官方網頁就以「Innovative」（創新）一字以蔽之，真是令人無言。

 

　　不過，當你親身品嘗過Eric的菜式，就會看出是北歐情調、法式技巧以及日本食材的融會貫通美妙組合。不過在正式開始享用各款菜式之前，你必須要先跨過海苔軟包配明太子牛油的難關 —— 那是非常之魔鬼的組合，令你吃完半個就想吃第二和第三個，而你也會可能忍不住把一片明太子牛油直接放入口，然後哄騙自己：「食片牛油可以在喝香檳時不易醉呀。」但其實你根本是覺得明太子牛油太美味，可以索性當作小食 。

 

混入明太子製成的自家製牛油，除了為牛油添上微辣芳香，也是西餐日本化的一個象徵。

享用各款菜式之前，先要應付這款超級香軟而美味的海苔軟包，一不小心會吃掉兩三個。

 

下一頁：超精美頭盤—海膽撻、鯖魚卷、惠比壽生蠔、吞拿魚醬油班戟

 

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