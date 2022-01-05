手製鮮墨魚丸、客家蒸走地雞、罕有手鑿車蠔，新年出禁區本地遊行大運！上鴨洲食手工私房住家菜

本文撰寫及出街之日，政府就宣佈暫停所有本地遊，不過在2021年的最後幾天，想也想不到，我竟然趕及參加一個本地遊，還首次有機會在香港穿羽絨褸和戴冷毛帽。

是咁的：疫情以來，我都絕不會像你們這些廣大市民，四出郊遊跟大自然爭一日之長短，這種人云人云的活動我是最看不起的，況且任何本地遊只是不能出門外遊的心理補償，內心強大的我根本不需要如斯自憐的安慰獎。只是來到年尾，大家都說不如去郊外行個圈，我心一軟終於受到群眾唆擺，於12月27日參加由朋友旅行社舉辦的「沙頭角—>谷埔老圍—>吉澳—>印洲塘—>鴨洲」一日遊，然後報應就找上來……

鴨洲絕對是香港的天涯海角，位於東北的最遠處，鄰近大陸多過鄰近旺角。

你們忘記了12月27日發生了甚麼事嗎？那天是2021年整年天氣最冷兼風雨夾攻的日子啊！為何上天偏偏要安排我去沙頭角及鴨洲吸風飲露呢？我心裡面是很想縮沙，但都付了團費，旅行社老闆說：「私房菜老闆都準備好食材，若我們取消，別人就有損失。」唉，無路可退，便硬著頭皮（及其他部位 —— 我的意思是拳頭）早上起床穿好羽絨（因為要保暖）再套上風衣（因為要防水）向香港大東北進發。

當日是2021年整年天氣最冷兼落雨的一天，雖然有時玩得有少少狼狽，但可以在香港很罕有地戴上在京都購買的彩色冷帽，都算Bonus。

而結果，又OK喎，其中一個原因是旅行團行程編排得具適度節奏，每個地方逗留一點時間剛剛玩夠了便轉到另一地方，再以農家式烹製的午餐、晚餐、鄕村小食、手工雪條穿插，確保大家感到有玩有食好豐富。況且冰冷陰天都有其好處，至少不用當頭曬亦不用流大汗，這一點是絕對適合怕熱的我，拍出來的風景也具有濃濃淒然情調，這一點都亦幾適合矯情的我。

今次我想同大家分享一下行程的最後一段 —— 鴨洲，這應該是我人生第一次登陸鴨洲，此小島面積只有0.04平方公里，比維多利亞公園要細小，由於島形狀狹長，島上北端有一像是「洞眼」的地景特色，整個島的外形就像鴨子俯伏於海上的樣貌，而被命名鴨洲。

島上面積只有0.04平方公里，但都興建了一些度假屋，還都有一個藍球，以及一座建於1953年的漁民小弟學校。

由「鴨身」走向「鴨頭」，一直懷疑前方的路是否可行，直至看到這個「小心碰頭」標示，就知悉路向是對的。

被稱為鴨眼洞的著名景點，成為很多本地遊的熱門打卡對象。

鴨洲本是漁村，昔日無水無電，到1960年駐港英軍裝輸水管，島上才有自來淡水，到1961年在美國經濟援助協會（CARE USA）的資助，在島上興建了兩層樓高的平房居住，從此島民正式脫貧，並不再單以依賴捕魚為生。

根據現時資料，全島僅得3人居住，平房都空置了，正考慮是否能以度假屋經營。不過實質上，島上人口應該是1至3人，視乎這3人的出入頻率啦。我們這團人抵達的當晚，島上人口就僅是1人 —— 有哥，一位好像很喜歡粉紅色的中年漢子，由床單至被鋪到蚊帳簾，都是夢幻級粉紅色，連他當日身穿的全黑色運動套裝，也有粉紅色綑邊，但有哥同時煮得一手好菜，當晚將特別為我們炮製豐富晚餐。

島民都是健談的，提起為何一支公留在島上，有哥說他本來有一位女朋友，分手又復合又分手無限loop了很多次，終極breaking point：「女友要我跟她遠走和留島陪狗之間作出選擇。」原來島上有三隻狗，如果有哥都不留下來，就未必有人去照顧。

最後，一如所料，有哥決定留島陪伴三隻狗 —— 否則他怎會站在這裡跟我們說話呢。他笑說：「女友問：『那麼我是連狗都不如？』，我答：『是啊！』」

團中一位心水清朋友問：「能令你願意離開女友，大概是她對你做出了不太好的事情，不是騙了金錢，就是騙了感情。」有哥笑笑說：「兩樣都有。」那麼狗真的比她還要好囉。

我再首先到鴨洲北端的鴨眼洞、海蝕地貌看看，那些有趣的天然地景真是很有趣的打卡位，雖然整個旅遊團都是非常有資歷的成人，但大家某程度上都回復了少少童心，在洞裡洞外或海蝕上下走來走去拍照，小小的一個地方就玩了半小時有多，也許大家都知道鴨洲不是海港城或太古廣場，不是你想去就立即可以去到的地方，所以都去得盡一點，務求擺甫士擺到靈感乾歇為止。

這張圖片或許可以演繹為：來到香港的盡頭，都要以自己雙手撐住。

島上有不少海蝕地貌，例如這個海蝕平台就不錯，好像要走出大海一樣，大家前去時小心跣腳喎。

從圖片所見，鴨洲是如假如包換的「背靠祖國」，只是一水之隔。

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