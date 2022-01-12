以咖喱魚蛋、孜然蝦多士、黃金蛋黃炸魚皮，搭配葡萄酒！下午6時前中環街市的美酒佳餚

去年夏季隆重開幕的中環街市，大家可曾去過？

中環街市入口處的復古街市紅燈，是最為熱門的打卡位。

翻新後的街市內，有很多餐飲商戶，為中環人以至所有香港人提供更多的餐飲選擇。不過可能我天生skeptical，總覺得由市區重建局進行活化、由華懋集團取得營運權、並由市建局會支付公共空間的管理及保養支出，會是怎樣的一回事？內裏的餐飲商戶究竟要付多少舖租 —— 如果租金比市價太昂貴，華懋一定會被指謀取暴利啦；若果租金太過便宜，就好像依杖官方（或半官方？定係乜？）的位置，跟中環蘭桂坊及蘇豪區甚至NoHo區進行不公平競爭喎 —— 是我想得太多嗎？還是中環區餐飲業有沒有向中環街市作出搶生意大控訴？

古舊水磨石大樓梯，饒富歷史氣息，復修後因應建築物條例需求加上了扶手欄杆。

直至去年底，據知中環街市有關方面沒有收到甚麼投訴 —— 點解？因為生意根本不是太好。有說自去年8月開業，就新屎坑馨香足兩個月，到了10月卻熱鬧不再淡靜下來，原因大家都不太明白，可能只是季節性調整。

來到今時今日，當然也沒有甚麼再值得投訴 —— 在疫情再度反彈、禁止晚市堂食的景況下，中環所有餐飲業人士皆同病相憐殊途同歸。

餐廳受衝擊，酒吧更是受嚴重打擊，中環街市G/F的其中三間人氣酒吧 —— Winelog、麥子和白蘭樹下，由於都是有餐廳牌照，所以能經營至下午6時，但客人不能只飲酒，必須要同時點選食物 —— 究竟點解純粹飲酒會是防疫缺口，飲酒加吃東西便不構成問題？因為Omicron都同意「淨飲雙計」特別使酒客加倍機會中招？媽呀我好亂呀，請真正的防疫專家或病毒權威解釋一下。

位於G/F有不少酒吧，各有不同主題和重點，Winelog是致力提供自來世界各地的葡萄酒。

有名你叫，酒吧喎，始終以酒為賣點，沒法像一般食肆做外賣生意幫補一下，經營必定是非常艱難，但都決定繼續努力捱下去，希望捱出一線美好前景啦。

位於Winelog對面是與本地創立手工啤酒品牌「麥子」攜手設立手工啤酒酒吧，繼續發揮本地精神。

前陣子去過Winelog，其實是很好的地方，是連同「香港葡萄酒評審協會Hong Kong Wine Judges Association」於地下樓層合力開設酒吧，提供來自世界各地多款葡萄酒，在場有侍酒師與葡萄酒專家介紹名釀 —— 以前在很高端的酒店或餐廳環境才能享得的葡萄酒服務，現在於很casual的街市環境就可以體驗得到。

Winelog除了有15個酒吧座位，還有一些梳化座位，讓三五好友一起摸酒杯底。

提議大家試試Wine Flight，即是以不同酒莊或主題組成的一套四款葡萄酒組合，可以一次過了解某個葡萄酒品牌或某個葡萄主題的風格，增加樂趣之餘也增長相關知識，亦可從而了解及發掘自己的葡萄酒喜好，無謂飲來飲去都是那幾個品牌或者口味。

一套四款的Wine Flight，以不同主題提供各式葡萄酒組合，我當日品嘗的是Lan Estate一款白酒和三款紅酒，一次過體味該酒莊的風格。

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