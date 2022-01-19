百年古蹟活化、西化、再本地化！和昌大押嘗生炸爆汁富貴鴿、牡丹花璃蝦球、炭燒叉燒

如果我們嘗試look at the bright side，硬要看看疫情對世界有甚麼積極意義，大概是我們終於可以暫停下來，有時間想想自己一直在做甚麼、是否需要調整和變化、計劃未來再重新開始 —— 相信各行各業都可以如此自我安慰，餐飲業當然不會例外。最近灣仔和昌大押也是進入了這個模式，暫停、改變、再開始。

大家都知道，和昌大押是灣仔百年歷史古蹟，自2007年保育及翻新之後，地舖先是生活概念店後成為意大利食肆La Piola，一樓及二樓則作為由Classified Group經營的高級英國菜餐廳The Pawn，只是兩店都被肺炎疫情和堂食禁令打殘而先後於去年結業。來到今天，地舖變成同樣是提供意大利餐飲的Crust Italian，一樓及二樓變化比較大，雖然仍是由Classified Group經營，但已改為主理精緻粵菜食府和昌飯店。





有百年歷史的和昌大押，近日又有新變化，原有的The Pawn西餐廳變成做中菜的和昌飯店。

升降機的設計靈感，據說是來自昔日灣仔的紅燈區歷史。

英國菜退場，由粵菜進駐，某程度上都反映了近兩年的香港社會環境變遷吧。

儘管疫情期都算是餐飲界艱苦經營期，和昌飯店的內外還是明顯的不惜工本，以鬧巿中的庭園為設計概念，四周都是花的繽紛鮮明色彩，予人積極、樂觀、明亮、有生氣的感覺，正好切合現時香港人的心靈和視覺需要。

一樓是輕鬆的用餐區，可在此享用點心品嘗靚茶，還可從長方形的窗戶看到廚房廚師用心製作點心的情況，另有設計精美時尚的酒吧區，可在此一試富有中式情調的創作雞尾酒；二樓則是比較高雅的廂房區，為食客提供巧手粵式美饌，每間廂房都毗連百年陽台，是打卡的好地方，另有兩個open kitchen，分別主理明爐燒味和火氣菜式，頗能滿足想一睹美食製作的食客，應可特別討好 —— 終有一天會來重臨香港的 —— 海外遊客。





一樓的用膳廳較為輕鬆，可以在午間吃點心或品嘗香茗。

一樓有製作點心的地方，算是半開放式的廚房，食客可看到點心師傅的一舉一動。

二樓有多間廂房，裝修設計也較為隆重，為來賓呈獻別致手工粵式美饌。

二樓有兩個open kitchen，分別是主理明爐燒味及主理各款廣東菜式。

雖然一樓也有和昌大押的signature陽台，但二樓的每間廂房皆毗連陽台，更具exclusivity。

一樓非常漂亮雅緻的酒吧，提供各式傳統及創意特色雞尾酒。

這款雞尾酒是Chrysanthemum Negroni，擺明是有菊花茶味道。

這款雞尾酒叫做Jasmine，以香片茶加入Rum、Pineau和Verjus，茶味芳香又不過甜。

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