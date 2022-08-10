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10/08/2022

水深火熱！中環名人飯堂推75折優惠！平食大師套餐、手工名菜：爽嫩水晶大蝦球、廿二頭吉品鮑、乳豬鵝肝醬窩巴、海南椰青燉翅

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Photo: 由作者提供

　　雖說疫情對社會經濟民生的影響正在慢慢減退，但傳統的繁榮區如中環、尖沙咀、銅鑼灣似是仍然處於水深火熱，在這些區域的食肆經營者都大為頭痛……

 

　　以「香港重鎮」中環為例，你要為它把脈，不一定要看租金跌幅或者寫字樓空置率，單是看看最人氣的新食肆竟然是賣兩餸飯，而擁有眾多老熟客的百年老店蓮香樓都要結業，就知道狀況有多不利。

 

　　所以呢，當我聽到中環IFC的國金軒，由即日起至8月底居然推出三重75折大優惠，晚市主餐牌75折、招牌水晶晚宴75折、期間限定嚐味套餐$988起，我都知道中環並不是三年前的中環，晚市在疫情和WFH下真是大傷元氣，需要很多時間和配合才能復元。

 

坐擁維港景色的中環國金軒，是中環的「名人飯堂」，最能反映「中環價值」。

標誌式的三十六式烹調法古字壁畫，是中環國金軒一直引以自豪，亦表達該食肆對烹調的認真態度。

 

　　前往中環國金軒，應該抱著甚麼期望呢？既然它貴為中環區「名人飯堂」，大概是希望吃到傳統經典而巧手精緻的廣東菜，這方面，國金軒都應該滿足到一定的要求，至少用料是靚，烹調也很熟練，用餐環境亦當然舒適，而優惠價也真的頗吸引。

 

　　在當前的餐飲市道，國金軒好像太低調了，甚至形象方面有點模糊，尤其跟其一步之隔、屬同集團的火紅新派中菜廳相比，更顯得具「中年危機」，好像夾在還有地位不至於過時但又未能再上一層樓之尶尬局面。（該火紅新派中菜廳，我之前有寫過，想知道是哪間請點擊這裏

 

　　理論上，國金軒具大器而自成一格，是不需要與其他新晋食肆比較，但到頭來，風頭就是被搶去，當然in long term或許不一定成問題，只是疫情前高朋滿座的正常景況，大家都未敢去奢望，做到眼前的生意才是王道。趁夏季做優惠，帶動防疫疲累的食客回到中環國金軒的身邊，的確是一件好事。

 

就算是當晚飯局的餐單，國金軒也悉力以赴，印刷得相當精美。

 

　　都說，晚市的主餐牌菜式有75折，在芸芸菜式之中，乳豬鵝肝醬窩巴、格蘭焗釀蟹蓋、海皇西施泡飯是最閃亮的招牌菜，三款菜式都好味道用料足，一於點選。

 

下一頁：即睇乳豬鵝肝醬窩巴、格蘭焗釀蟹蓋、海皇西施泡飯食評

 

 

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