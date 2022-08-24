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24/08/2022

夏日終結前最美麗的邂逅：即買即吃、香甜爆汁原個日本桃撻！同場加映：吸睛美味香橙蛋糕、巴斯克芝士蛋糕、西瓜蛋糕

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Photo: 由作者提供

　　立秋都過去了，夏天還會久留嗎？所以我們都要盡力「標尾會」，把當下夏季食品一一享用，例如甜蜜多汁又芳香的日本桃。

 

　　是的是的，日本桃四處有售，日本桃甜品蛋糕亦遍地開花，我都不曾動過，直至在Cafe Life Patisserie總廚的Facebook看到期間限定的全新原個日本桃撻，我就有種「終於畀我遇到你啦」旳幸福感。

 

　　以前要去Cafe Life Patisserie，都必須要到中環PMQ店舖或者上環店舖，前陣子Cafe Life Patisserie在尖沙咀K11 Art Mall地庫二層開設了全新分店，與尖沙咀地鐵站相連，對我來說是十分方便，至少翻風落雨或太陽暴曬都不再成為阻礙。

 


K11 Art Mall不同樓層都有各式糕餅店，我倒認為Cafe Life Patisserie的水準是其中一間最好。

日本桃的糕點，有些有現貨可即時購買，有些像日本桃撻，必須要預早3日前訂購。

 

　　於是，某個星期日，親身去到K11 Art Mall的Cafe Life Patisserie，打算查詢購買日本桃撻的詳情，才發現這款售價$168的糕點不單止必須至少3天預訂，而且取貨當日最好盡快享用，店員好心提醒：「日本桃會好容易氧化變色，取貨後請盡快享用。」Well，真是紅顏未老日本桃先褪色。

 


訂購了總共3個日本桃撻，當天早上在餅房製作，中午前送到餅店，我下午去提貨，日本桃已呈少許啡色氧化狀態，真是嬌生慣養。

 

　　我粗略計算過：取餅之後，我至少都要花1小時才能抵家，期間這個日本桃撻將要經歷幾許的搖盪、冷空氣（因為空調）、熱空氣（因為戶外），若果遇上天氣不測狂風大雨（e.g.馬鞍），運輸的狀況和時間更加變得複雜，日本桃的氧化或會加劇 —— 食味也許都差不多，但唔靚事大，不能打卡和IG喎，點得啫。

 

　　為了爭取食撻（和拍照）的最optimal狀態，我成功老屈咗本來都要清假的夫妻朋友，於取貨當天在附近某酒店staycation，以便借出地方去成全是次品嘗日本桃撻行動 —— 重要的事必須要認真去做！

 

下一頁：解構日本桃撻、詳細食評

 

 

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