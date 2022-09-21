放下婚姻、減掉55磅！米芝蓮兩星廚師由內到外大蛻變：創新精緻青瓜花、甜蝦啫喱慕絲、鴨肝咖啡茶碗蒸、紅鯔魚梳乎厘

過去幾年，香港人以至全世界人類，都應該深深體會到，世上唯一不變的，就是變。所以看到米芝蓮兩星餐廳Écriture以及行政總廚Maxime Gilbert的重大變化，我理該不必感到意外……

不過，事隔一個疫情，再度踏進Écriture，看到一點點的變化，適度地作出調節，把被批評不夠舒適的座椅通通換掉，置入更合人體工學的簡潔設計新座椅，已經感到很安慰。說到底，做人都是一樣，何嘗不是要一小步一小步地去改進和調節？





Écriture的室內做過一點點翻新工程，並不是大肆修葺，不常來的還是不太察覺。

座椅曾被批評不夠舒適，現在已通通換上全新的，舒適度大增。

行政總廚Maxime Gilbert於今年「100 Top Tables 2022」獲得《年度最佳廚師》，他擅長以日本及法國等新鮮食材，創作出各式各樣的佳餚美饌。但不要以為星級餐廳就等於使用大量名貴而具品牌效應的東西，挑選的方向也是很重要，單是香檳的選擇，就反映出Écriture某些想法，似是在賓客享用菜式之前，先來一個清晰的Statement，表達對食材和烹飪的意見。





餐廳提供的Champagne de Sousa是認證有機農法兼生物動力農法製成的香檳。

或許有些人認為有機農法和生物動力農法只是一種迷信，未必真的得出更好味道，但事實證明Champagne de Sousa的味道真夠好，充滿礦物、花香、蜜糖味和怡人餘韻。

我並不是Écriture常客，疫情期間更沒有光顧過，倒一直對試過的菜式留下深刻印象。今次重來，發現整體菜式竟然來個重大轉變，由以往偏向沉實以至Heavy，走向輕盈、跳脫、色彩感，還出現如夢幻般的粉色，總括來說是帶來更歡悅的感覺，以至令我聯想到行政總廚Maxime本身也許都快樂了。

法國菜的餐前小食（Amuse-bouche），看似是很細微細眼的小點，其實往往有其重要位置，並為賓客暖身兼提升對之後菜式的期望，所以認真的廚師都會在餐前小食方面花盡心思，如果餐前小食做得出色，開了個好頭，整頓餐宴便去得暢順起來，And Vice Versa囉。而Écriture的餐前小食一向好有水準，今季的更是百尺竿頭。





餐前小食，以玻璃罩著，甫打開即飄出縷縷香煙。

這款是Yakitori，即是日式燒雞串，但這是經Maiime重新演譯的版本，以法國青口替代雞肉，還加上即席煙燻效果。

都是餐前小食，是蔬菜與食用花脆條，賣相精美，色調配合得宜，味道也佳。

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