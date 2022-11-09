本地Omakase山外有山？6個廚師發辦主題，吃盡燒鱈場蟹伴雲丹魚子醬、「冒煙」拖羅、大閘蟹+松葉蟹焗釀蟹蓋

在後疫情的餐飲市場，在人人都想飛去日本的年底時期，新開的日本料理店還有沒有生意可做？這個問題就要交給較早前開業的山Yama……

山Yama？不是沙田帝都酒店的一家嗎？好像已營運了一年多吧！不過今次介紹的山Yama是另一家，坐落於銅鑼灣商業大廈，走現時流行的Omakase廚師發辦路線。

都說，日本開關，遊客蜂擁，香港人化身大預言家，猜測哪間日本相關店舖應聲先倒閉，榜上有名的包括Donki、松本清、文青咖啡室、各大Omakase等等，直情是睇人X街真開心，好像說到店舖倒關就生活會好轉過來，好像覺得買機票去日本用餐會比留在香港吃魚生會比較化算，過去幾年真的把香港人弄到黐咗線囉。

多一間日本料理，有乜唔好？如果日後能留得低，就證明佢有存在價值。

踏進山Yama，又真的覺得OK，裝潢設計不是很豪華，但有心思有細節，一點都唔Hea做。

山Yama的門口，色調清淡簡潔，甚有日本氣息。

四人枱以天然木色為主，有點咖啡室感覺。

牆上一抹日色，凸顯簡約風味，予人視覺上很舒服。

吧枱座位一向是美食者的最愛，可以邊吃邊欣賞廚師手藝。

陽台位置，有木長凳和假櫻花樹，方便來賓拍照打卡。

陽台位置原來景色幾特別，右左兩方是多層大廈，中間卻很開揚，可遠望馬場。

由枱墊到餐具，都是以山為主題。

杯邊有且個直位擺放的小碟，原來為方便客人分享食物。

盛放豉油的小碟，都是以山為造型。

放壽司的長碟，都有連綿起伏的山。

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