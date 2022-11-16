秋日就是要Rest and Reset！唔去旅行但去Rosewood Staycation！露天衡溫泳池打卡 + 估佢唔到好味蝦多士、鮮茄焗西班牙黑豚豬扒飯

11月初香港好似好有生氣好似充滿盼望，先有一直吹奏很大的金融峰會，後有好像人強馬壯的七人欖球，而好多香港人就選擇去日本觀賞紅葉……

看到別人不斷張貼日本紅葉美圖，眼到紅，然後眼到濕，這些機會未論到我，唔緊要嘅，我都可以跟遊日港人活在平衡時空，同一時期留在香港去放個秋日假期。碰巧看到香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）早前推出了秋日版的 Rest & Reset 套票，有靚房也有早餐還可在下午茶、黃昏Cocktails and Snacks、晚市套餐之間三揀一，價錢亦很實惠，趁這個套票在11月尾完結前，我趕及購買，而又買得到喎 —— 在金融峰會與七人欖球兩面夾攻之下，還可以買到一個抵玩的Staycation Package，真的有點意想不到囉。

自從疫情開始、Staycation大盛，都應該不少人入住過香港瑰麗酒店過足打卡癮吧，不必我太詳盡介紹啦，客房令我最深印象的，除了豪裝的浴室，還有各樣家具材質的手感，每次摸到都不其然暗暗呼出「嘩好靚呀」的讚嘆。

進入客房，先有一條略窄的小通道，我覺得幾靚、幾有氣氛。

最基本的客房也有570平方呎，有足夠的空間感。

基本房有海景也有城市景，其實兩個景色都各有特色，但通常都自動導航地選擇了海景。

簡單如床頭燈，都凸顯設計美學和心思品味。

浴室可說是好無敵，置於C位的浴缸更有點舞台感，非要情侶表演鴛鴦戲水不可。

單是一個漱口玻璃杯，已經提升了漱口的感受。

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