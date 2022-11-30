飛前飛後歇一歇！新開幕機場酒店，人少少包場式食住玩！必食精品中菜：黑白胡椒湯底文思海味酸辣羹、燒椒酸薑皮蛋、超滋潤川貝遠年陳皮燉天津梨

自從3+4變成0+3，有人乘機歸東瀛，由於漏夜趕工程 —— 真是Literally在趕啊，鬼叫0+3沒有預警突然開通，好似好果斷，其實沒有顧及各行各業狀況，弄得社會上下措手不及去準備。

早陣子作為防疫酒店一員的麗豪航天城酒店（Regala Skycity Hotel），本來可以早點開幕，但撞上百年一遇的新冠肺炎，原有開業計劃不得不擱置，而作為機場重災區的酒店，轉做隔離酒店的生意是很合情合理。

然後，有一天，忽然獲得舉世難得皇恩浩蕩的0+3，自不然也要「脫疫」，開始要面對普羅顧客，不過酒店業像航空業一樣，不是昨天話解封今天就可以立即做生意架喎，更何況這是一間有1,208間客房的酒店添！都要做好多安排先至得架！以至「脫疫」之後都一直保持低調……經過多番努力，來到近日，不單宣布中菜廳「玉」快將正式開業，更可能趁聖誕節來臨推一推Staycation，這酒店看來都準備就緒。

我本身就是好奇動物，所以趁要飛往外地之前，特登到麗豪航天城酒店入住，了解一下各樣設施，還得到全港唯一獨家報導兼試食中菜廳「玉」的機會，真的太好了。

1,208間客房，都終於默默地開幕和營運之中。

酒店有天橋連接機鐵站，雖然我入住時此天橋尚未完全開通。

雖然該酒店還在低調營運，未有大鑼大鼓地宣傳，但都努力迎接聖誕節，還放置了一大棵聖誕樹。

酒店呈水點形狀，內裏的設計以金、木、水、火、土為元素，近宴會廳旳中庭就以海豚為裝飾。

作為機場一大酒店，擺明是攪MICE的場地，所以設有多個Function Room和Ballroom。

宴會廳頗大，若是擺酒的話，足以容納76圍。

泳池，其實設計得幾靚，但之前作為防疫酒店而沒有使用，現在都入秋了，也當然沒不作開放，惟有下年才舉行下水禮啦。

頂樓平台原來另有功能，分別是休憩平台、跑步徑以及戶外健身區。

戶外健身區有人力發電單車，讓住客一邊踏單車一邊看看發出多少電力。

磊（Petra）即是酒店咖啡室，提供多元化的多國菜式，還有一個自助區，可讓住客閒坐、購買食物及用徵波爐把食品加熱。

尚未開業的Vivace，是酒吧及扒房，以繽紛色彩設計打造開心氣氛，提供各式地中海美食。

由於酒店的目標顧客是過境旅客和機組人員，所以客房都不是豪裝，我所入住的豪華套房，是由兩間17平方米的標準客房合拼而成。話雖如此，此酒店都有其他裝潢更強、面積更廣的客房類別，有些更是有露台的家庭房，可以在露台BBQ，更與泳池相連，只是此類客房尚未Ready，我未有機會參觀。

這間套房面積約34平方米，是由兩間標準客房合拼而成。

套房的睡房部分，其實即是跟標準客房差不多，睡床都是夠大夠舒服。

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