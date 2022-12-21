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21/12/2022

中環高質貼地Food Hall！人氣店雲集！$35名店肥燶叉燒、米芝蓮餃子／潮州滷水／腩肉刈包、排長龍和牛沾麵／鯛魚湯拉麵、老字號清湯牛面肉

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Photo: 由作者提供

　　雖然有名家前輩指出，香港高級餐廳價錢超級離地，凸顯現今社會貧富懸殊問題，但在同一時間，有優質的美食以比較貼地的形式服待大眾，例如剛剛在中環開業的BaseHall 02……

 

　　說到貧富懸殊，中環真是一個可以很懸殊的地帶 —— 雖然愈來愈湧現人均消費至少數千元的名牌食肆，但在過去3年，中環最轟動食壇的事情，莫過於兩餸飯成功進駐黃金地段，媒體還大肆撰寫類似「兩餸飯攻略」的文章，真的遠乎正常人想像囉！當然啦，香港以至整個世界經濟環境好不穩定，慳錢無疑是最簡單的抗衡方法，食平飯純屬人之常情並不可恥，但距離以往大家心目中的「中環價值」實在非常非常非常之遠囉。

 

　　幸好，中環的怡和大廈（我細細個只知道佢叫做「康樂大廈」）的地庫，剛剛開設了全新的BaseHall 02，以輕鬆隨和的Food Court形式，提供香港多家超人氣食肆的美食，價格以中環來說亦叫做貼地，算是為中環當下的「高級餐廳超離地價錢vs兩餸飯店舖大平賣價錢」懸株狀況Bridge The Gap。

 

　　是的，這叫做BaseHall 02，於是你可能在問：咁BaseHall 01在哪裏？其實都在整個BaseHall場地之內 —— In Case You Don’t Know，佔地約8,868平方呎的01部分早於2020年中開業，只不過當時疫情比較上上落落，還曾實施禁止晚間堂食，很多人都選擇Work From Home，中環街道變得很蕭條，以至01部分未受到廣大認識，至少中環區以外人士都未必涉足。如今佔地約18,000平方呎的02部分正式開張，使整個BaseHall擴大了逾200%，食肆選擇也大大增倍，應該終於會得到應有的關注。

 

雖然BaseHall 02裝修不錯頗為舒適，但美食中心的環境真的不容易拍攝，我只能拍成這樣子，抱歉，真實環境是比圖片好得多。

 

　　我在BaseHall 02正式開幕的第一天進場吃吃，當時有關方面尚未發佈正式新聞稿，所以我手上沒有最全面的資料，連總共有多少間食肆都不太肯定 —— 不過呢，甫進場，我一眼就看到，在場內某個不起間角落，有一個小小的舖面在閃閃發光，就是甘棠燒鵝！光芒呢家嘢真係遮都遮唔住。

 

　　以往去銅鑼灣南華會的甘棠燒鵝，想吃最招牌的甘一刀肥燶叉燒和大班叉燒，都是要搞一場大龍鳯，I Mean至少都先訂枱、訂餸菜、約齊人諸如此類，但在BaseHall 02，不單可以臨時兼即興地吃到甘棠燒鵝的多款菜式以及老火湯，還居然可以以逐件形式購買甘一刀肥燶叉燒和大班叉燒 —— 係逐件喎！係唔係破天荒呢？

 

　　甘一刀肥燶叉燒和大班叉燒每年都是港幣$35 —— 在現今香港，港幣$35不是甚麼大錢囉，都可以食一餐兩餸飯，或者飲一杯美式連鎖店咖啡，依家卻能換得由本港著名食肆、由大廚精鍊製作的甘一刀肥燶叉燒喎！這$35真是用得非常之划算，非常之超值，$35好耐都未試過咁精彩！

 

甘棠燒鵝，店面標準化地細小，招牌都不太顯眼，但實在就是一切。

甘棠燒鵝的菜單，當然不是一般燒味店的價格水平，因為品質都是非一般。

在BaseHall 02小小廚房燒製出來的甘一刀肥燶叉燒，味道不比原店的遜色，$35一件真是天上人間的美味。

要與甘一刀肥燶叉燒拍張Selfie，紀念這一刻能夠在Food Court環境吃到如此出色的香港味道。

同樣每件$35的大班叉燒都是超美味，肉質比甘一刀瘦得多，但質感很嫩滑。

招牌蝦子紥蹄，一份可以多人分享，伴以啤酒最正。

極需要湯水滋潤的中環人，不能不喝招牌的西洋菜陳腎牛鰍魚豬踭湯。

 

下一頁：更多人氣推介—米芝蓮餃子、潮州滷水

 

 

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