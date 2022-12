中環高質貼地Food Hall！人氣店雲集！$35名店肥燶叉燒、米芝蓮餃子／潮州滷水／腩肉刈包、排長龍和牛沾麵／鯛魚湯拉麵、老字號清湯牛面肉

雖然有名家前輩指出,香港高級餐廳價錢超級離地,凸顯現今社會貧富懸殊問題,但在同一時間,有優質的美食以比較貼地的形式服待大眾,例如剛剛在中環開業的BaseHall 02……

說到貧富懸殊,中環真是一個可以很懸殊的地帶 —— 雖然愈來愈湧現人均消費至少數千元的名牌食肆,但在過去3年,中環最轟動食壇的事情,莫過於兩餸飯成功進駐黃金地段,媒體還大肆撰寫類似「兩餸飯攻略」的文章,真的遠乎正常人想像囉!當然啦,香港以至整個世界經濟環境好不穩定,慳錢無疑是最簡單的抗衡方法,食平飯純屬人之常情並不可恥,但距離以往大家心目中的「中環價值」實在非常非常非常之遠囉。

幸好,中環的怡和大廈(我細細個只知道佢叫做「康樂大廈」)的地庫,剛剛開設了全新的BaseHall 02,以輕鬆隨和的Food Court形式,提供香港多家超人氣食肆的美食,價格以中環來說亦叫做貼地,算是為中環當下的「高級餐廳超離地價錢vs兩餸飯店舖大平賣價錢」懸株狀況Bridge The Gap。

是的,這叫做BaseHall 02,於是你可能在問:咁BaseHall 01在哪裏?其實都在整個BaseHall場地之內 —— In Case You Don’t Know,佔地約8,868平方呎的01部分早於2020年中開業,只不過當時疫情比較上上落落,還曾實施禁止晚間堂食,很多人都選擇Work From Home,中環街道變得很蕭條,以至01部分未受到廣大認識,至少中環區以外人士都未必涉足。如今佔地約18,000平方呎的02部分正式開張,使整個BaseHall擴大了逾200%,食肆選擇也大大增倍,應該終於會得到應有的關注。

雖然BaseHall 02裝修不錯頗為舒適,但美食中心的環境真的不容易拍攝,我只能拍成這樣子,抱歉,真實環境是比圖片好得多。

我在BaseHall 02正式開幕的第一天進場吃吃,當時有關方面尚未發佈正式新聞稿,所以我手上沒有最全面的資料,連總共有多少間食肆都不太肯定 —— 不過呢,甫進場,我一眼就看到,在場內某個不起間角落,有一個小小的舖面在閃閃發光,就是甘棠燒鵝!光芒呢家嘢真係遮都遮唔住。

以往去銅鑼灣南華會的甘棠燒鵝,想吃最招牌的甘一刀肥燶叉燒和大班叉燒,都是要搞一場大龍鳯,I Mean至少都先訂枱、訂餸菜、約齊人諸如此類,但在BaseHall 02,不單可以臨時兼即興地吃到甘棠燒鵝的多款菜式以及老火湯,還居然可以以逐件形式購買甘一刀肥燶叉燒和大班叉燒 —— 係逐件喎!係唔係破天荒呢?

甘一刀肥燶叉燒和大班叉燒每年都是港幣$35 —— 在現今香港,港幣$35不是甚麼大錢囉,都可以食一餐兩餸飯,或者飲一杯美式連鎖店咖啡,依家卻能換得由本港著名食肆、由大廚精鍊製作的甘一刀肥燶叉燒喎!這$35真是用得非常之划算,非常之超值,$35好耐都未試過咁精彩!

甘棠燒鵝,店面標準化地細小,招牌都不太顯眼,但實在就是一切。

甘棠燒鵝的菜單,當然不是一般燒味店的價格水平,因為品質都是非一般。

在BaseHall 02小小廚房燒製出來的甘一刀肥燶叉燒,味道不比原店的遜色,$35一件真是天上人間的美味。

要與甘一刀肥燶叉燒拍張Selfie,紀念這一刻能夠在Food Court環境吃到如此出色的香港味道。

同樣每件$35的大班叉燒都是超美味,肉質比甘一刀瘦得多,但質感很嫩滑。

招牌蝦子紥蹄,一份可以多人分享,伴以啤酒最正。

極需要湯水滋潤的中環人,不能不喝招牌的西洋菜陳腎牛鰍魚豬踭湯。

