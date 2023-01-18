誤打誤撞去恆豐酒店吃貼地自助餐！怒食生蠔、波士頓龍蝦、鴨肝多士、Movenpick雪糕！吃飽反思：香港人，到底有無「自助餐道」？

過完聖誕又準備度新年，這陣子都是跟親友去吃齊歡暢的大眾美食，不求檔次格調高深，只想男女老幼開心，於是造就了我去紅煙窗餐廳的有趣經驗……

紅煙窗餐廳位於佐敦區的恆豐酒店，我從來沒去過該處用餐，也從來沒想過要去 —— 我這樣說是不是很snobbish？我得承認，我是對這個檔次的酒店有點傲慢與偏見，相信在看這篇文章中的你、妳和你們，都有同感。

後來我發現，原來身邊不少朋友都間中去紅煙窗，有些更成為常客，每逢周末或節日要跟家人或大人細路用餐，都會以紅煙窗為其中一個選擇，令我作為「紅煙窗處男」心感好奇 —— 我是否miss out咗一些事情呢？

直至近日，有朋友留意到紅煙窗一直在做「海鮮盛宴 · 情迷龍蝦之夜」自助晚餐，逢星期一至日及公眾假期晚上6時至9時，食足3小時沒分頭尾圍，雖然成人及長者盛惠港幣$648，而小童則為港幣$448，不過提前最少1天預訂星期一至四可享65折優惠，若是星期五至日、公眾假期及前夕可享7折……計算一下，都真的不貴啊，於是跟朋友說不如趁便宜去試試，始終門戶大開旅遊重啟之後，價錢可能不再一樣。

自助餐供應時間為晚上6時至9時，食足3小時，不用分頭尾圍。

我們6時來到，發現已有大批人在凍海鮮櫃台前大排長龍，看來紅煙窗的粉絲真的不少，龍蝦、生蠔、凍蝦、藍青口、紅蝦都被頻頻搶奪，當然尤其以生蠔和龍蝦最客人熱愛 —— 說到底，有不少酒店基於衛生問題，在自助餐不再供應生蠔，有得供應的便變得很受關注。

根據我的觀察，早早排長龍只是比較有氣氛和貪過癮，其實食品的回添速度頗快，被掃一空的都能及時補充，所以至緊要快的香港人真係唔使急。

凍海鮮一向最受歡迎，甫開始客人便排長龍取龍蝦、生蠔、凍蝦、藍青口、紅蝦等。

新西蘭生蠔，味道一般，據說以前的質素好些，只能怪疫情對餐飲業打擊太大。

由於海鮮食品都好多，所以很容易忽略了阿根廷紅蝦。

近年阿根廷紅蝦在香港市面很普及，水準穩定，不乏捧場客。

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