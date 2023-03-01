吃得開心不肉痛Comfort Dinner！銅鑼灣靚景順德菜：真材實料金錢蟹盒、鍋貼大明蝦、魚雲羹、蓮蓉西米焗布甸！貼地價錢吃精湛手工

經歷了聖誕、新年、春節、情人節等大日子，大家都浮誇地進行三年一度報復式消費，在下一輪大節日如復活節（相信清明節不用計算在內吧）來臨之前，是時候吃得貼地實惠一點……

記得十多廿年前，市面上還有一些走中檔路線而非集團式經營的中菜館，每次人均消費三兩百元已OK，吃得又開心又飽肚又不令人肉痛，是毫不燒腦的comfort dinner，因此任何時間都可以去幫襯，只要當日湊夠三五個同事或朋友，就可立即跑上去食番餐。

只是世界不斷在變化，飲食業也不再如以往，現今的食肆愈來愈兩極化，不是以低價抵食或限時放題贏得大量人流，就是企圖打做高貴去搏取米芝蓮垂青，要即興約人食一餐舒服、實際、唔扮嘢的飯變得倍感困難，至少我認為是這樣。

當然有時也出現例外，去年開業 —— 或應叫做再開業 —— 的圍爐順德菜，大概是比較能切合我的香港胃comfort dinner需要，作風踏實味道也佳，而且用餐環境都不錯，每次吃每人都是三五百元，還要是非連鎖的獨立經營食肆，在現今市道是很難得。

圍爐位於銅鑼灣Sugar+的16樓，盡佔維園及一小部分維港景色。

大廚兼老闆是盧偉權師傅，入廚幾十年，師承鳯城酒家創辦人馮滿，之後曾為名人富豪擔任御廚，數年前在天后開設圍爐，頗受區內街坊支持，盧師傅做生意之餘也會逢節日做一些應節食物給弱勢社羣，可惜受不住疫情打擊而結業。後來在現址銅鑼灣Sugar+找到新舖位，於去年膽粗粗再開業。

盧偉權師傅曾在最早期的鳯城酒家工作過，有數十年順德菜經驗。

雖然圍爐的面積不大，但午市都有提供各式點心，而且90%都是在廚房自家製作，不至於款款都做得perfect，倒是樣樣都有一定水準，而且誠意十足。值得一提的，是有些點心如蝦餃、燒賣均可逐件點選，方便一至兩人享用。

露筍鮮蝦餃，餡料是不錯的，不過當日我吃的有點蒸過龍，以至餃皮太腍穿了。

鮑魚燒賣，沒有太多味道的鮑魚當然只是vanity之作，不過看起來真的比較高貴。

點心紙上有兩款燒賣：一款是鮑魚燒賣，顧名意義都知道是以鮑魚提升身價的平民燒賣，味道是OK也合乎想像之內；另一款是金沙春蛋燒賣，名字比較複雜，金沙是表面上的鹹蛋黃醬，內裏另藏一顆小小鵪鶉蛋，此蛋質感做得好軟好軟，一點都不死實，咬起來跟豬肉餡很合拍沒違和，可說是整張點心紙中最必點之選。

金沙春蛋燒賣，表面上有鹹蛋黃，內裏藏鵪鶉蛋，內外呼應。

蘋果叉燒酥，想法是很好，只嫌餡料略為濕，放太久酥皮也變稔，勸各位要盡快享用。

上海炸粉果，外皮超脆餡料芳香，浸湯3／4秒啱啱好。

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