超抵食$498廚師發辦！打卡「飄雪」鵝肝吞拿魚壽司、磯煮鮑魚、迷你海膽三文魚子吞拿魚蓉杯，19道菜水準超額完成！

無論網民怎樣預測疫情之後本港廚師發辦Omakase一一仆直，在前往日本機票不足兼太貴的情況下，香港的日本料理還是一位難求，而且仍然有新店繼續上場……

近日新開業的就有「鮨政 x 大湖」，定位比較別：一來顧名思義以手握壽司搭配大湖清酒作為賣點，市面上絕少（或者沒有）一間壽司店僅與單一酒廠聯乘合作；二來該店的Omakase的定價分別有 $198／$298／$398／$498，跟市面上動輒過一兩千的價格相比，似是充滿慈悲佛心囉……當然品質如何是會引來廣泛揣測，所以我決定親身試一趟了解一下。

以「鮨政 x 大湖」為名，可見很著重壽司與清酒的搭配。

室內只有14席，顧客要坐得比較親密，但氣氛都算不錯。

牆上掛有「一屋兩人三餐四季」的書法，據說下一句是「萬水千山百年一心」，也可以是「四海三山二心一生」。

四個價錢的Omakase在食品數量與食材選料方面當然會有不同，既然$498已是最頂級的價錢，就不如試試，這個價錢就算不合口味也不構成重大損失囉！

$498的Omakase套餐包括有兩客先付、一客前菜、一款蒸物、三切時令刺身、八件板前手握壽司、一客三色杯、一款水物以及一款甜品，前後共19款食品，就算每款只很少許分量，也不至於吃不飽。

至於大湖清酒，根據資料，它是始於 1672 年的滋賀縣酒廠，距今有 350 年的歷史，以直接從伊吹山地底泉源抽取地下水釀酒，並堅持於多個工序不使用機器，避免破壞清酒原味……日本的酒廠都懂得說動聽故事，真的飲入口才知道實際功架。「鮨政 x 大湖」提供$198 或 $298 共兩款享用清酒配餐，一次過品嘗4至6 款精選大湖清酒，定價好friendly，想也不想就點了。

Omakase套餐分別有 $198/$298/$398/$498共四個價錢，想不到二百蚊都有交易。

可以 $198 或 $298 享用清酒配餐，一次過品嚐 4至6 款精選大湖清酒。

享用清酒之前，例牌地先挑一款合眼緣的酒杯。

我挑選的四款清酒組合，分別有味道較為細膩、可配搭壽司及刺身的大湖大吟釀，另有口感醇厚、可配搭火鍋及爐端燒的大湖特別純米，另有味道較狂野和具複雜性、同樣適合火鍋和爐端燒的大湖特別純米生原酒，以及帶辛口、適合燒肉食品大湖本釀造。餐廳提供的酒牌之內，有齊四款清酒的口味詳情與搭配建議，不過在享用Omakase時，都是任由食客自行去做trial & error兼mix & match，畢竟建議縱有多專業標準，每個人的味蕾倒是不一樣，怎樣才算是最合心水的食品與酒精組合，始於要由食客本身作出定斷。

四款清酒（由左上起、反時針方向）分別是大湖大吟釀、大湖特別純米、大湖特別純米生原酒、大湖本釀造。

四款清酒的排列，跟酒牌的四款清酒圖片排列位置完全一樣。

廚師正在準備各式魚肉海鮮，以便展開手握壽司。

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