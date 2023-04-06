闊別三年再度出發！澳門星級酒店意大利餐廳，文青小店價錢！不可不吃自製酥軟拿坡里薄餅、$120超高質番茄意粉

4月的清明節加復活節長假，何止日本被擠得水洩不通，連一小時船程外的澳門亦告人滿之患，畢竟要來一個美食假期，澳門是香港人最方便的選擇……

疫情前去澳門玩，必定會想去位於新葡京酒店的Casa Don Alfonso當奧豐素1890意式料理，這家由意大利南部米芝蓮星級名廚Alfonso Iaccarino負責監修的意大利餐廳，不單止水準高，而且價錢十分相宜，自助任食的十多廿款Antipasto頭盤加上主菜和甜品，只是承為數百港元，屬當時澳門最抵食之選。

然後一轉眼就被新冠肺炎偷走了三年，今次再次回到Casa Don Alfonso，發現難免有些改變，基於防疫與衛生的大前題下，自助任食Antipasto頭盤已不復再，通通要以單點形式供應，有點掃興都也沒辦法，誰叫傳染病真的很肆虐咩。

不過呢，菜式定價仍然都非常貼地實惠，經典招牌番茄意粉竟然只賣$120，以Don Alfonso這個星級招牌實在是意想不到 —— 說到底，在香港某些所謂文青小西餐廳或型格咖啡室內，吃一份極之普通平庸沒姿色欠風采的Carbonara，有時都要相若的價錢，相比之下Casa Don Alfonso是絕對物超所值，亦足見有賭場生意撐腰下經營餐飲是可以有多任性囉。

Casa Don Alfonso於2007開業， 在2017年11月全新裝修重新出發，來到2023年疫情後又再見面。

用膳大廳非常寬敞，枱距甚遠，當晚有VVVIP在貴賓室用餐，右方最盡頭有一枱猛男保鏢。

入口處有一個意大利烤爐，炮製正宗口味的拿坡里式薄餅。

澳門都算開關不久，Casa Don Alfonso亦進入了新時期，新主廚Francesco Magni才剛剛上任一個月，25歲的他是名副其實的嫩口小鮮肉，Francesco坦言今次是首度來到亞洲，也是第一次登隆澳門工作，很多事情尚在適應期，由Francesco設計的全新菜單則要待四月底或五月初才面世，現時餐廳只供應以熟能詳的經典菜式 —— 其實都OK，反正三年沒吃過Casa Don Alfonso，就由重溫經典菜式開始囉。

新任主廚Francesco Magni非常年輕，上任僅僅一個月，由他設計的全新菜單要等到至少四月底才出爐。





莫以為麵包只是基本食品，做到好同做得不夠好真是差天拱地的食感。



番茄包超級酥軟味美，具麵粉香味，入口亦不黏牙，提議先吃一口純味，才蘸橄欖油和陳醋享用。

都說是吃經典菜式，所以不心期望有很重大的驚喜，但Casa Don Alfonso一定能做到用料出色和烹調準確。頭盤我就吃了Caprese Salad，即是水牛芝士、番茄和紫蘇葉的組合，只是食材選得靚就已經無話可說，水牛芝士香滑夠奶水味，番茄也是鮮甜到無敵。

經典的Caprese沙律，即是水牛芝士、番茄和紫蘇葉的組合，沒有甚麼突破卻勝在夠新鮮。





吃意大利菜當然最後有酒相伴，葡萄酒要挑選得靚，斟酒姿勢也當然要型。



Villa Sandi 'Il Fresco' Blanc de Blancs Brut，清鮮怡人又簡單直接的意大利氣泡酒，作為餐前或頭盤飲用很適合。

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