中環上班族救星！貼地意大利Comfort Food！大推脆邊新派拿坡里Pizza、生紅蝦薄片、Gelato

如果，香港市道如何，餐飲市道也必如何，是鐵一般的事情，那麼在中環頂級地段IFC開設一間價錢貼地的意大利餐館，又反映了甚麼呢？大家不妨諗吓……

又咁講囉，身嬌肉貴嘅皇帝食得多魚翅都想食吓粉絲，日里萬機嘅中環人食得多米芝蓮亦都想食吓簡便餐，你話係唔係？

該餐廳叫做Falcone，位於中環IFC中庭位置，主理頭盤、意粉、pizza等食品，走輕鬆隨意路線，適合附近白領亦迎合家庭顧客，價錢亦都算好相宜 —— 至少以這地段來說。能夠在這裏開餐廳，背後團隊一定要有相當實力，而Falcone的背後正是Black Sheep Restaurants集團，都算是香港餐飲界的老練熟手，好懂得掌握港人口味與時代脈搏。

位於IFC中庭位置的角落，若果中庭有展覽就有可能被遮擋。

近門的位置是比較闊落，BB車和輪椅都容納到。

近窗的餐枱應該是較為熱門選擇， 勝在有少少天然光線和綠色景緻。

近廚房的部份比較昏暗，但頗為有情調。

服務員都以輕鬆隨和態度款待客人，為營營役役的中環辦公室地段帶來少少活潑朝氣。

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