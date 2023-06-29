中年轉跑道！物業管理高層開居酒屋！獨門豬油日式叉燒飯連飯焦，邪惡！必食燒雞掌心、松葉蟹海膽薯蓉球、和牛腸廣島生蠔鍋

有說自從開關以後，本港的日本料理生意大不如前，但有些舊店還是頗站得穩，例如中環蘇豪區的居酒屋小店須佐之男，就一直得到熟客支持……

須佐之男是很cozy的地方，全間居酒屋只有12個座位，不太適合大夥開party，比較能迎合二人世界或三五相聚，不過在市道反覆無常的時期，大店要承受更大的風險，小反而負擔不多或更能抵消幾番風雨。

大廚Ryan可說是中年轉職的人辦，他本來任職物業管理高層，並十分鍾情日本料理，常常和太太到蘇豪區用餐，在疫情時期下，一個偶然的機會，決定在中年轉跑道，由物業管理界跳進餐飲業界，從此一去沒回頭，全力投進這項事業。

中環蘇豪區的須佐之男，全店只有12個座位。

大廚Ryan由食客變老闆，由物業管理變料理達人，所走的路不足為外人道，

既然來到居酒屋，當然要先beer beer佢。

對於一間土炮日式居酒屋，我應該抱著甚麼期望呢？首先不會以高級料理店或人氣壽司店的質素去作比較，另外香港土生土長兼中途轉職的廚師也不能跟正規出身富有經驗的日籍大廚相提並論，所以呢，我沒有太高期望。最先出場的日本魷魚是佐酒良物，跟著出場的鰻魚餃子和芫荽餃子亦很討人，只是，前者純料食材先決，後者只是現成日本貨，暫時未能顯示大廚的長處。

酒肴小食是日本魷魚，夠厚身，具爽口又帶少少煙韌。

鰻魚餃子和芫荽餃子，雖然是從日本入口的現成貨，但味道本身都不錯。

然後的櫻花木煙燻三文魚淡路洋蔥沙律，好一點，因為各式材料與醬汁的搭配得宜，最大亮點當然是來自淡路島的洋葱，不用炒煮、純粹生吃，洋葱都是香爽脆口而帶鮮甜，沒有半點辣味和苦味。

櫻花木煙燻三文魚淡路洋葱沙律，簡單而美味的冷盤。

浦霞使用「協會12號酵母」搭配宮城地產酒米「藏之華」而釀造出來的清酒，香氣清新舒爽。

然後是松葉蟹海膽薯蓉球，這個比想像中好，莫以為它只是一大塊薯餅再加海膽便算，其實與一般日式可樂餅不一樣，反而更像歐洲的Croquette，內裏主要是蟹肉和忌廉混合成餡，入口很香很creamy，跟香脆的外皮成質感對比，伴以海膽和蟹籽一起吃更滋味。服務員提議可試試把海膽和蟹籽塞進餡料內，為忌廉餡添上一層海鮮香甜感。

松葉蟹海膽薯蓉球，外層香脆內裏滑滑。

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