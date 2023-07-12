亦敵亦友？同生於1956年！台北西門町兩間相連古早咖啡店：蜂大咖啡超人氣早餐、鮑魚酥；南美咖啡必吃原味鬆餅

雖然自開關之後，每個星期都有香港人出外旅行，但踏入七月的暑假時期，小朋友不用上學，旅行意欲才是去到最高峰，機場滿佈一家大細男女老幼……

上個周末，我身在台北，西門町四周盡是操著廣東話的遊客，咖啡室的服務員問我：「為何忽然那麼多香港人？」說到底，這是疫情大解放後第一個暑假，很多香港家庭是自三年以來首次集齊一家人去旅行，場面當然比較墟冚，所到之處無不帶來震憾。

咖啡室，大概是香港人遊台北的必訪地點，一來台灣咖啡文化強勁而深厚，二來台灣咖啡消費普遍比香港便宜，三來台灣咖啡店比香港的hea得多，空間感十足，而且大都不會限時，四來現時天氣真的超熱辣，有冷氣的咖啡店無疑是很理想的休息抖涼地方。

在西門町，眾所周知，有兩間咖啡店是必定要去看看，一間是蜂大咖啡，另一間是南美咖啡，剛巧兩店只是一壁之隔，有興趣的咖啡客可以一次過盡嘗兩店，不必花時間跑來跑去。

蜂大咖啡和南美咖啡，既是一壁之隔的鄰居，也是咖啡市場競爭對手。

始創於1956年的蜂大咖啡，是兩店之中比較具人氣，經營多年、歷久不衰固然是一大原因，但最大的轉捩點莫過於2012年美國報章《USA Today》票選「全球最適宜喝咖啡的十大城市」，台北名列第十，報道中特別介紹蜂大咖啡，把知名度推到高峰，自此之後中外人士都成為顧客。

周末早上，蜂大咖啡門外已出現長長人龍。

蜂大咖啡的門面，像是小食店或雜貨店多於咖啡店。

蜂大咖啡並不像時下流行的全白色日系簡約風咖啡室設計，單是瞄瞄門面，只覺得像是老餅店或雜貨店，最觸目是玻璃櫃台上的幾個大型玻璃缸，分別盛載了鮑魚酥、雞仔餅、合桃酥……咦，這不是香港口味的老式糕點嗎？的確是，據說是若干年前，店方偶然認識一位來自香港的女餅師，便邀請她授教做餅，使蜂大咖啡成為極少數有供應港式老餅的店舖，合桃酥更被認為是不可不吃的招牌之作，但我從小就偏愛鮑魚酥囉……玻璃櫃內也有一些獨立包裝旳正方形糕點，包括包括芝麻糕、綠豆糕、杏仁糕、花生糕，住在西門町的識途老馬說：「綠豆糕非常好吃。」但我自小就特別鐘情花生酥嘅……

門面玻璃櫃上有一瓶又一瓶的老派餅食，包括鮑魚酥、雞仔餅、合桃酥、沙琪瑪等。

玻璃櫃內放有多款正方形糕點，包括芝麻糕、綠豆糕、杏仁糕、花生糕。

周末周日份外顯得熱鬧，因為遊客都紛紛涌過來，門外固然大排長龍，室內也像聯合國，各式各樣的人都聚集其中，有些大概是熟客，有些是只限假日光顧的台北人，也有些像我是海外遊客，身處其中，together and alone，一杯咖啡就把不同的人連繫起來，真不可思議。

踏入店內，就看到烘焙機與吧枱位置。

地面樓層（台灣稱為一樓）室內坐滿來自四方八面的食客，非常熱鬧。

牆壁上的浮雕圖案，訴說非洲人製咖啡豆的故事。

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