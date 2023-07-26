有山有水有美食！港島南區最靚中菜廳：肉骨茶小籠包、酥軟入味和牛面頰、甘香蝦球煎脆米粉，體驗Just Right的廚藝境界

去年中，香港疫情還是高企之時，香港富麗敦海洋公園酒店宣佈開幕，當時我都去過好幾趟，對其中菜廳「玉」留下頗為良好印象……

良好印象，I mean都幾好食，做得用心口味準確，但略嫌四平八穩步步為營，所以沒有在本專欄介紹。我當時在想：酒店和餐廳都只是剛剛開業，給予一年半載時間或會有所不同。

轉眼間，又真的過了一年半載，「玉」在菜式方面的確是再進一步，比之前更令人稱心愉快，所以今次一定要隆重介紹一下。

首先必須要看看「玉」的用餐環境，的確是非常美麗，依山傍水，藍天白雲，連綿小島，盡入眼簾，如果不去刻意地留意左上方海洋公園那些被荒棄的大型機動遊戲設施，真是癢眼到極點囉。

特別推薦各位在日間過來享用午餐，可以盡情地一邊用餐一邊欣賞美景；入夜之後，戶外景色頓變全黑，從落地玻璃只能看到室內環境的反映，感覺是有落差。

也許因此，午餐時段的客人，絕大部分都是專程駕車過來旳識歎識食人士，來到晚市，主要是人住酒店的渡假者或海外客。

落地玻璃像畫框，鑲裱了戶外的海天一色。

雖然養生之道謂夏天宜喝熱飲，而身嬌肉貴的香港太太們皆以點選熱水為依歸，但「玉」始終要顧及來自五湖四海不同口味的顧客，所以在炎夏日子特別推出冷泡茶系列，由駐場茶師特別主理，就算老香港不好此道，也能迎合外國人和年青人需要。

特設冷泡茶系列，為高溫帶來涼快。

當日我們點選了自家製冷泡茶，有綠茶和紅茶選擇，由茶藝師每日新鮮製作，採用精選茶葉與Acqua Panna天然礦泉水，經過8至12小時低溫淬鍊而成，甘醇清爽，點一瓶就可跟同枱人一齊分，很適合四至六人享用。

自家製冷泡茶，一款綠茶，另一款紅茶。

兩款冰茶都泡得舒可而止，提議大家叫齊兩款，以搭配不同口味菜式。

另有一款冷泡茶，叫做玫瑰桂花氣泡茶，以本地養蜂場香港原蜜的有機龍眼原蜜加入紅茶和白茶，並再打入氣泡而成，採用舊式的高身寛口香檳杯盛載，予人享用無酒精香檳之感，若跟同枱喝真正有酒精的香檳朋友一同暢飲，也不覺有違和感。

玫瑰桂花氣泡茶，適合想喝茶又想有香檳feel的人士。

「玉」的大廚，是來自同一集團旗下的北角城市花園酒店「粵」中菜廳的賴正成師傳，他曾獲得米芝蓮一星殊榮，因此大家對「玉」的菜式有一定期望。

首發的菜式，延續了剛才冷泡茶的感覺，是屬於冷盤的露酒涼拌鮑魚，味道都幾清鮮，也可搭配隨之上枱的深色秘製汁，可以提升鮑魚的鮮甜感。我一向不是醬汁的提倡者，覺得食物的原味已很足夠，不過這款涼拌鮑魚配上醬汁是效果更好。

露酒涼拌鮑魚，以玫瑰露酒醃過，味道清鮮。

緊接而來的是點心拼盤，以位上方式，奉上四款主打點心，分別為原隻南非十二頭鮑魚燒賣、肉骨茶小籠包、梨香咸水角及黑椒和牛酥。

以點心的名稱、造型和食材來說，都不是甚麼驚世大突破，但質素是比外表更為優秀，吃出一份驚艷感。以鮑魚燒賣為例，理應是見怪不怪的配搭，不過鮑魚真的頗為入味，比市面上很多點心上的鮑魚都做得更好，而且墊底的燒賣餡料做得很出色，咬下去立即感覺到豬肉味佳調味又好，令整個進食經驗都很滿意。

接著上枱的是四款點心，兩蒸、兩炸，好平衡的分配。

原隻南非十二頭鮑魚燒賣，外表好穩陣，味道則有驚艷。

鮑魚夠入味，燒賣豬肉餡也很佳。

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