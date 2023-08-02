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02/08/2023

最壞的時代？最抵吃的時代！Omakase 7折優惠食15道菜！有齊矜貴羽立白海膽、北海道香箱蟹、厚岸生蠔、鹿兒島吞拿魚腩壽司

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Photo: 由作者提供

　　執筆之時，看到有報道指男團ERROR隊長肥仔聯同人氣男團MIRROR成員Jer及Jeremy合資經營的高級日式餐廳「幻Maboroshi」，開業半年於今天結業……

 

　　開關之前，大家（包括政府）憧憬著開關後的社會復常欣欣向榮，開關之後，人人都試圖面對不似預期的生意不景市道低迷，餐飲業所受的打擊尤為嚴重，除了新入䈩的ERROR和MIRROR成員敗退，連30多年本地餐飲集團Castelo Concepts也宣布清盤，一次過關閉9間餐廳。

 

　　如此經濟狀況下，雖然倒閉機會人人均等，但在香港餐飲業之中，一眾都認定日本料理是重災區，因為這部分在疫情期間強勁擴張，後疫情時代要迎接市場收縮是在所難免。我曾隨便問問某位日本師傅現在生意如何，他笑笑的答：「開關初期是插水式下跌，現在是插到入地底。」可見笑中有淚。

 

　　有見及此，業內人士正在力挽狂瀾，減價是其中一個招數，以位於銅鑼灣的「豊 Minori Omakase」為例，在7至8月份晚市時段全面做7折優惠（2位或以上），希望在暑假外遊熱時期帶來多一點競爭力。

 


「豊 Minori Omakase」開業近兩年，門面與室內的裝修還是很簇新。

 


遠處高一點兼舉起V字手勢的峻師傅是總廚，師承是北海道米芝蓮二星廚師五十嵐信幸，具廿多年經驗。

 

　　近日推出的夏季晚餐新菜單，共有兩款不同套餐選擇，分別為21 道菜的套餐，價格為$1,580，以及25道菜的套餐，定價$1,880。當晚我選擇了$1,580套餐，包括五道前菜、六道刺身、一品季節料理、壽司六貫、湯物及甜品，以這個分量一定吃得飽。

 


我享用的晚餐原價$1,580，2位或以上享用的話可打七折，承惠$1,106，當然還要加一服務費。

 


前菜包括有佐賀冰菜、汁煮白梅貝、靜岡縣水果番茄，水準正常，我略嫌佐賀冰菜的醬汁太強太搶味。

 

　　該店有不少優質日本清酒，在刺身前段，品酒師提供鳳凰美田，是純米吟釀，55%精米步合，勝在爽口而帶適度甜味，配合前段比軟淡味刺身很適合。

 


鳳凰美田是純米吟釀，酒味和酒質都很平衡，口味怡人。

 

　　千多元的Omakase，過去幾年在香港比比皆是，能做到合理水準的店舖很多，能做出很突出倒並不容易，其中一個原因也許是本港食客都已很習慣高品質味道，變得愈來愈有要求，甚至愈來愈挑剔，自不然難以獲得驚喜。所以呢，我有時都要提醒一下自己：如果價錢不算貴，而食材交足新鮮度，就已經合格有餘。

 


北海道薄切平政魚，加上金箔變得更上鏡。

 


鹿兒島網燒深海池魚，師傅已加上醬油，所以食客不必再沾醬。

 


熊本炭燒太刀魚，配上青檸汁或酸甜蘿蔔蓉均可。

 

下一頁：更多Omakase精彩菜式—北海道厚岸生蠔、香箱蟹、慢煮鮟鱇魚乾、金鯛立鱗燒

 

 

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