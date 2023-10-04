隱世名廚 | 唔識做訪問、唔識對鏡頭！只識煮好菜！玻璃蝦球、香芒乳豬件、芙蓉海鮮粒煎米粉，星廚默默幹紮實手工菜

瞄瞄近期的餐飲市道，生意較為良好或穩定的，除了大大粒燒賣（竊笑～），就是中菜，雖然整體旅遊業都是旺丁不旺財，但在自遊行與黃金週的助攻下，中菜應有一點進帳……

所以呢，這陣子我都經常吃中菜 —— 說到底，生意好，貨如輪轉，食材自不然較為新鮮，我也較為吃得安心囉。

某天朋友約我吃午餐，地點是尖沙咀九龍酒店的龍逸軒。屈指一算，真的很久很久沒有去過龍逸軒，過去十多年來，只是去年在這裏享用過一次招牌自助點心，當時還疫情時期，吃喝玩樂不免有所顧忌，不至於太盡興，而且只顧著跟朋友談話，沒有太留意餐枱上的食物，以至印象不深，等於沒有去過……

今趟再去，朋友說已準備好多款大師傅的巧手菜式，因此我都頗有寄望。可是，不能寄予厚望的，是龍逸軒的室內裝修，不至於好差，但不怎樣高貴雅致囉，連門口都不夠氣派，予人不怎樣具級數之感。外國有句諺語「Don't judge a book by its cover」，也許大家亦「Don’t judge a restaurant by its entrance」，味道才是最緊要。

龍逸軒的入口處，跟很多酒店食肆相比，無疑是較為失色。

一間中菜廳的靈魂，始終都是大廚，慶幸過去十多年來，龍逸軒有楊建業師傅坐陣，得以保持一定的成績。楊建業師傅曾先後於澳門及香港桃花源擔任主廚一職，兩店亦先後在楊師傅帶領下於《香港．澳門區米芝蓮》獲得二星名銜。記得桃花源在全盛時期屬城中名人食家最喜愛的食肆，主理的粵菜均是平實兼紥實的巧手菜式，由此可見龍逸軒是走甚麼路線。

以楊建業師傅的深厚功力，理應可以更具名氣，只是在這個社交媒體世代，廚師要成為人氣名廚，必須要出好多鏡頭做好多訪問，偏偏楊師傅是傳統廚師的個性，不怎樣亦不太懂面對鏡頭做訪問，比較喜歡躲在廚房默默工作 —— 事實上，作為總廚，楊師傅竟然還會每天進入廚房跟order甚至揸鑊鏟，可見他是實而不華的人，其作風也直接反映於菜式上。

我跟龍逸軒楊建業師傅合照，不知為何，拍出來大家都有點戇居居，可能楊師傅工作到有點累，而我就吃得太飽。

首先上枱是招牌點心組合，分別有翠塘蛋白金魚餃、粉紅松露石榴粿以及金腿蘿蔔絲手袋酥。

老老實實，我最驚的粵式點心就是金魚餃！因為太多都是為了靚靚、為了打卡而設計出來，為求金魚夠挺身不蒸腍把餃皮做得過厚，拍照是不錯但口感真的太差。幸好，龍逸軒的翠塘蛋白金魚餃是很有水準，餃皮挺身但不過厚也不過硬，餡料也夠鮮香甜美。

此外，金腿蘿蔔絲手袋酥亦很好，外層酥皮做得極之香脆鬆化，內裏的金腿蘿葡絲亦夠juicy夠入味。如果要有任何意見，是這個「手袋」有點太大，兩條「手抽」做得太細太短，如果比例上再好一點便更高分。

招牌點心組合，包括翠塘蛋白金魚餃、粉紅松露石榴粿、金腿蘿蔔絲手袋酥。

粉紅松露石榴粿，做得好四平八穩，餡料很好食材夠好。

翠塘蛋白金魚餃，留意「翠塘」是由混入蔥汁的蛋白蒸成。

金腿蘿蔔絲手袋酥，好食、好鬆化，只略嫌手袋可以再做得靚少少。

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