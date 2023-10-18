日式放題｜高級和牛壽喜燒夜繽紛！無限時任食鹿兒島野崎牛、北海道夢之大地豚、德島阿波尾雞！源源不絕刺身、天婦羅、甜品食足一晚

所謂「謀事在人、成事在天」，那管你做得有幾勤力有幾出色，如果沒有上天賜予的時機和運氣，往往只能事倍功半，餐飲業何嘗不是如此宿命……

就如香港的日本料理為例，疫情開始便來個意想不到的大陽春，生意好到不能再好，booking爆到不能再瀉，然後疫情過後社會復常，命運立即來個大轉折 —— 如果你不相信有天意，也不得不承認命運並不能自控。不過呢，在逆境之下，我們還是會試圖扭轉命運，做咗不一定有改變，不做倒一定沒有改變。

位於銅鑼灣wwwtc世貿中心的牛陣HANARE - Platinum Label，大概是生不逢事卻在努力改革的其中一個香港餐飲業成員。

話說牛陣HANARE - Platinum Label應該是開業於今年初，跟翻新後的wwwtc世貿中心，相信開幕前都籌備已久，籌備期間正是疫情下日本料理火紅之時，該集團決定在大受觸目的翻新商場開設一間高級版牛陣是無可厚非。

位於銅鑼灣的牛陣HANARE - Platinum Label，門面一抹白色簡約淡雅，可見原本是走高檔路線。

事實上，該店的室內設計，是眾多牛陣店舖之中最出色，以牆身與天花均以白色為主調，配上天然木色枱椅及一些綠色植物擺設，盡顯簡約而禪意的日本氣息，加上天花吊著很多塊像暖簾的白色布，更為視覺上增添素雅而不炫耀的立體感。

該店開業之初，這間高級版牛陣是一改以往的放題路線，只提供服務體貼的非放題式壽喜燒和涮涮鍋套餐，定價比較貴，用料比較靚，此方向無疑顯得高檔優雅一點，而且非放題式還可減少食物浪費，但偏偏遇上疫情過後日本料理插水式下跌，牛陣HANARE - Platinum Label的經營模式顯得非常之生不逢時，那個時期根據我和朋友目測，該店生意真的難以說得上好。

室內天花垂吊像暖簾的白布，為室內帶來清雅的氣派。

室內環境頗為寬敞，氣氛亦比平常版牛陣優雅許多。

近窗的餐枱頗為舒適，不單有長長的梳化，餐枱面積亦頗為闊落。

大概今年8月的時候，牛陣HANARE - Platinum Label開始改變經營模式，菜單上的非放題式和牛套餐一律變成全面放題式，而且集中主打壽喜燒，套餐的肉類和蔬菜固然可以無限加添，連其他食品包括小缽冷盤、刺身、天婦羅、甜品均可隨你吃到飽，最重要的不設限時，可以讓客人輕輕鬆鬆食足一整晚，所以呢，縱使套餐定價比平常版牛陣店舖較為昂貴，但也能吸引到大批討厭被限制時間趕著進食的悠閒食客。近日目測所見，牛陣HANARE - Platinum Label場內變得熱鬧得多。

鹿兒島縣產黑牛和牛壽喜燒放題套餐的菜單，請留意本文出街之時，價錢和食品/飲品內容已有所調整。

以我和朋友當晚享用的「特選鹿兒島縣產野崎牛」壽喜燒套餐為例，每位$589，包含小缽、刺身、天婦羅、火鍋主菜、蔬菜盛合、白飯或麵、甜品，以前食完就終結，現在每樣項目都可以不限時無限添，的而且確是極具誘惑。

必須一提：這放題套餐經常有改動。本文出街之時，「特選鹿兒島縣產野崎牛」壽喜燒套餐由每位$589改為$629，不過包含無限添飲啤酒及汽水，跟10月Oktoberfest德國啤酒節真是很配合。

有多款餐套餐，最貴的特選鹿兒島縣產野崎牛套餐$589，後來改售$629但加入無限啤酒放題。

追加食品點單紙，牛肉可以追加，也可選擇蔬菜盛合，還可逐樣蔬菜單點。

追加食品點單紙的另一面，包括刺身、天婦羅、小缽、甜品、飲品等。

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