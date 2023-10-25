燒鵝推介 | 皮脆肉嫩！北角貼地價荔枝柴燻燒新會古井燒鵝！專家教先食呢個位再食鵝髀！同場必食半肥瘦叉燒、貴妃雞、咕嚕肉

一直有個說法，是清明及重陽前後的幾個星期，是吃燒鵝的最佳時機，因為作為燒鵝主角的清遠黑鬃鵝正值這兩個節日當造，鵝的肉質夠飽滿又未老……

所以呢，記得好多好多年前，跟燒鵝界已故前輩閒談，他會說：「燒鵝的肉質是有季節性，炎夏時期鵝肉較韌亦是無可避免。」

來到今時今日，農業發展已很先進，黑鬃鵝一年四季都源源不絕地供應，燒鵝也因此全年365日都可吃到，燒鵝肉若是太韌，店家已不能賴季節不合，只能怪自己採購欠佳或者烹調太差。

近日跟朋友常吃燒鵝，雖然跟重陽節完全沒有關係，但剛巧過去一星期氣溫下降了一點，秋意驟變得濃厚起來，好像很想或不介意吃得油膩少少，而身邊朋友都是愛吃燒鵝，於是我的晚飯頻頻跟燒鵝結緣。

其中一間心得朋友們喜愛的，是位於北角的人人和平小飯店。有一位已移居英國的朋友，甫返回香港就說：「我要食燒鵝。」而她指定要去人人和平小飯店，其他燒鵝名店一概免問。另一位燒鵝迷朋友，先後到人人和平小飯店以及某家城中燒鵝殿堂級店舖光顧，結果他表示：「前者好食又抵食，後者非常失望。」

我都去過人人和平小飯店好幾趟，水準真的很不錯，而且好穩定，燒鵝無論是堂食或是外賣都非常有水準，令人放心將個胃交託給它。

人人和平小飯店座落於北角站與炮台山站之間，小小隔涉，但其實由哪個站徒步過來都是6至7分鐘。

論門面和裝修，人人和平是比普通更普通，非常之平民格局，而且沒有食中菜指定的大圓枱，8個人食飯的話，都只能以4張細枱砌成一條長枱，不算是最理想的格局，但這店集合了傳統燒味和經典小炒，對於本土香港人兼正宗香港胃來說，是很合乎河車，足以讓人放下對室內設計的介懷。而且，當看到招牌叉燒上枱，就不其然覺得難以抗拒。

蜂蜜加拿大白豚脢頭半肥瘦叉燒配蜜豆，顧名思義，選用來自加拿大的白豚，採用純穀物飼養方法，豬隻都活在無污染環境，長出來的靚肉100%無生長激素、無抗生素、無荷爾蒙。儘管這不可能是新鮮豬肉，但在大廚的悉心主理之下，做出來的叉燒又真的好好吃，肥瘦很均勻，瘦肉的部分帶爽和軟而不韌，配上自家製的蜜豆更是錦上添花，說到底，蜜豆真是逐漸消失的美食，現在到燒味店購買叉燒都不可能奉上此等手工多又賣不起價的小東西，可見人人和平是有誠意去做出老港滋味。

蜂蜜加拿大白豚脢頭半肥瘦叉燒配蜜豆，一看就知好吃，隨碟還有很懷舊的蜜豆。

叉燒另有一種定價較為便宜的regular版本，選用加拿大豬肉（不是白豚），可選擇全瘦叉燒或燶面肥腩叉，有一回跟朋友前來吃飯，其中一位朋友很害怕 —— 是驚到晒手擰頭黑晒面果種 ——肥豬肉，於是全枱人為遷就她而點選了瘦叉燒，對於很想吃燶面肥腩叉的我和其他人來說是無比傷感，不過想也想不到，原來瘦叉燒都頗為好吃，肉質是足夠的鬆軟，一點都不嚡口和韌身。我不期然在想，既然瘦叉都頗為美味，燶面肥叉應該會更出色吧……

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