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09/11/2023

香港首家中式素食Fine Dining！12道菜嘗盡自然味道：松茸菊花浮萍燉湯、高透度白蘿蔔皮水晶抄手、梅菜冬瓜東坡肉，精巧細緻不遜西餐

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Photo: 由作者提供

　　人人都說現時市道不是太好，餐飲生意都全線下跌，高消費餐廳更一池死水，但新食肆仍是不斷冒出，其中一間更是以fine dining為定位……

 

　　我知、我知，fine dining在港都算隨處可見，但走中式素菜Fine Dining路線的餐廳，大概是前所未有吧？所以呢，近期開業的「圓」應該是香港史上首創。

 

　　「圓」位於中環荷里活道，與大館一街之隔，這裹並不是經營中菜廳的慣常地段，可見「圓」的定位有別於一般中菜廳，好像是試圖吸納中區及半山區高消費中外顧客。該店主理人是名廚邵德龍師傅，近年他憑著打造美利酒店的「紅棉」中菜廳而享得一眾讚美，難怪背後的財團會對「圓」如此有信心，無懼在非一般地點開店。

 


店舖以一抹白色為門面主調，簡單而雅緻。

 


驟眼看其門面，一時都想不到是中菜廳。

 


室內設計，簡潔、舒適，而且「百搭」，好像做任何菜式都可以。

 


位於大館對面，坐在近窗位置可看到荷里活對的流動景致。

 


看到牆上的字畫，才覺得有一點點中菜廳的跡象。

 


另一張字畫作品，可見室內設計的品味。

 

　　該店以粵菜為基調，同時融合中國各式菜系文化，甚至有少少西餐元素，可說是多元菜系路線，食材則是全素，而且堅持不含五辛，所以我用餐當日都看到有出家人在俗家弟子陪伴下用餐，不過菜單內有包含蛋奶素，若果食客要走蛋奶，只需向服務員說明，廚房團隊會配合。

 

　　根據該餐廳官方網頁所見，現時提供「主餐牌」、「午餐餐牌」、「全日精選餐牌」、「飲品餐牌」，不過「主餐牌」和「全日精選餐牌」同樣是一個12道菜的套餐，每位承為$1,280，菜式較少的「午餐餐牌」則每位$680 —— 我相信，對於吃中式素菜的朋友來說，午餐$680、晚餐$1,280或許是一個創新高的消費指標，不過香港人一向有錢又願意花費，「圓」或可開拓一個全新市場空間。況且，近年全世界都在倡議「食素救地球」，如果該店可以朝著道德、環保、注重永續、減少浪費的路向發展，說不定有機會贏得米芝蓮綠色星星，到時又可升呢去到另一境界。

 


當日我享用的12道菜套餐，都頗為大開眼界，是中式素菜的異數。

 

　　正式開始用餐之前，先來一系列可任添任食的時令小點，包括萬壽胡桃、醬油漬鮮茴香、山葵腰果，三款都做得好吃，最有驚喜是醬油漬鮮茴香，想不到常在西菜出現的茴香可在中菜佔一位置，最好吃的我認為是萬壽胡桃，糖漬得剛剛好，我忍不住添吃了三次。

 


時令小點 ，包括（左至右）萬壽胡桃、醬油漬鮮茴香、山葵腰果。

 

下一頁：更多精彩素菜

 

 

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