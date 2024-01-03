全場爆滿酒店水準中菜！冬日必吃超嫩滑古法羊腩煲、香酥荔蓉南非吉品鮑魚、蛇羮變奏菊花陳皮花膠燴生拆水鴨絲、世界級芒果布甸！新一年食餐好！

踏人新一年，大家都會相約一起吃餐好，畢竟開年至緊要吉利 —— 或至少都順利，所以這餐飯一定不可以炒車（或者配合時事，叫做炒飛機），必須要穩陣又安心……

說到穩陣又安心，我通常都想到香港君悅酒店的港灣壹號中菜廳，早期由已經仙遊的李樹添師傅開山兼定位，再於數年前由陳漢章師傅承傳及發揚，水準一直都保持得好好，有沒有獲得星星或列入50大都是其次或者不重要，有實質生意還是最重要。以我用餐的中午為例，驟眼見是全場應該爆滿了，好像回復到疫情前的光景，當然香港今時不同往日，據說生意有時都好飄忽，加上毗鄰的會展亦不見得天天有大型展覽或會議，都帶來了一定影響。

兩年半前港灣壹號曾關閉一個進行裝修，其實主要是修葺廚房，用膳廳沒有大變。

當日能找到一張靠窗景的餐枱，實在太好了。

今次品嘗的菜式，由陳漢章師傅發辦，主要是秋冬系列，充滿展現不時不食，再加上一些招牌點心和頭盤食品，以午餐來說真的極之豐富。除了這餐單，我也很想試試regular menu的點心和菜式，尤其特別想重溫甜品中的經典芒果布甸！試問點可以唔食呢！且看吃到中段，我那貪婪嘴巴能否得到肚皮合謀加單加菜。

由陳漢章師傅發辦的菜單，充滿秋冬的氣息。

首先出場是叫做「港灣點心花園」，包括鮑魚蒸燒賣、碧綠鮮蝦餃以及竹影山珍如意果，我始終認為，要光顧港灣壹號，午市比晚市更好，一來可以點心與主菜兩者兼得，二來可以欣賞到窗外維港景色，一旦夜幕低垂，點心既已停止供應，窗景又被反光掩蓋，就少兩個樂趣。

鮑魚蒸燒賣、碧綠鮮蝦餃、竹影山珍如意果，用料好靚，我特別鍾意蝦餃，大小、質感與味道俱佳。

然後是頭盤三式，鵝肝魚子醬脆皮乳豬件、蜜汁叉燒、椒鹽澳洲鵪鶉腿，三款食品均做得不錯。鵝肝魚子醬脆皮乳豬件是陳漢章師傅的招牌之作，以乳豬、鵝肝及炸多士層層疊，再於表面加上魚子醬，做出來好靚好精品，是請客必選。

頭盤分別有鵝肝魚子醬脆皮乳豬件、蜜汁叉燒、椒鹽澳洲鵪鶉腿。

招牌之作鵝肝魚子醬脆皮乳豬件，當日所吃的炸多士部份略嫌油膩，可以再好一點。

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