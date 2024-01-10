灣仔食家飯堂搬遷前的最後晚餐！超香嫩鹽焗雞非食不可！必食招牌泥鯭粥、菠蘿生炒骨、秘製白糖糕！新舖位幾時再開業？

踏入新一年，不少食肆都宣告結業，但也有一些新店陸續上場，與此同時也有老店翻新、搬遷甚至改名，創辦於1976年、具47年歷史的生記飯店正要搬到全新舖位……

生記飯店一直是灣仔「老街坊」，早於灣仔道開設一間小小樓上舖，成為上世紀90年代不少人晚上「食夜粥」—— 享用著名泥鯭粥的聖地，當年我在某報章（其實咪香港經濟日報囉！）擔任記者之時，也試過拉大隊跟同事去吃晚餐。後來生記飯店搬到灣仔協生大廈樓上，亦成為很多人開飯地方，我雖不至於是頻密常客，但每次在灣仔想吃飯都自動導航跑上生記，有時外國朋友來港亦會在生記請客，必吃充滿地道風味的古法鹽焗雞、手工蓮藕餅等菜式。

來到2024年，生記飯店又再傳出喬遷之喜，在舊址經營至1月7日，並於1月12日晚市6時於三湘大廈新舖再度開業。剛巧有朋友於1月7日訂了枱，我就拉衫尾在舊址參加「最後晚餐」。

當晚來到，一樓、二樓共兩層均告爆滿，肯定很多常客都收到風專程來撐場，驟眼所見好多都是一家大小三代同堂的10人或12人大枱，這種光景真是既熟悉又陌生，因為以前香港夜市就是如此，只是現今已不太常見到。當晚生記飯店現任老闆兼第二代長子黃立仁過來我們的枱坐坐，都說道以前灣仔區是如假包換的「夜繽紛」，很多人都出外用餐，很多人吃到通宵達旦，很多人幾夜都要吃泥鯭粥……世界就是不斷在改變，在低迷時我們只能沉著氣努力做好自己。

在灣仔協生大廈經營了十多年，終於要搬遷，新址同樣是位於灣仔區的三湘大廈。

舊址的最後晚餐，兩層樓全告爆滿，很多食客都是男女老幼三代同堂。

都說是「最後一夜」，所以屬於「非常時期」，食材並非最充裕，未到晚上7時半有些菜式已告停售，例如鹹魚肉餅、土魷肉餅，由於鹹魚和土魷都沒有貨而無法供應，幸好我們仍能吃到好些招牌懷舊口味菜式，包括蜆芥鯪魚球、懷舊蝦多士等。

金沙脆魚皮，做得剛剛好，鹹蛋黃味濃郁不過鹹，魚皮很香脆。

蜆芥鯪魚球，鯪魚味十足而不過腥，蜆芥醬也滿具鹹香。

懷舊蝦多士，蝦膠份量飽滿，炸得酥爽不油膩。

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