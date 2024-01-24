元朗美食｜長龍店永順食店重開！沙嗲牛肉麵關注組封全港三甲， 配蟹王麵最正！真心推炸豬扒、邪惡芝士流心蛋豬扒三文治

由1986年經營至今的永順食店，一向是元朗人最愛茶餐廳，也是區外人到元朗「觀光」時的指定打卡食肆。去年9月進行裝修而要停業，令不少人在此期間冇啖好食，直到11月初裝修完工重新開業，食客才感到人生再度有所盼望。也許為了迎接裝修後的全新階段，店舖招牌也由「永順食店」改作「永順沙嗲牛肉專門店」，除了字款都不同了，還加上英文店名及匙叉圖案，整個makeover像易容一樣，令該品牌變得再青春起來。



週末週日的永順，門外永遠都有人龍，十多廿個是稀鬆平常。

以前室內是很老牌的茶餐廳格局，一室以綠色圓枱加圓形凳為組合，裝修之後也保持這兩個元素，不過枱凳都是全新品，而且地板由灰黑色換上白色，加上室內燈光比以前加強了，使整體上顯明亮而乾淨，擺脫了幾十年的灰色老氣。



新裝修夠明亮，兩間舖打通為一間舖，室內環境顯得開揚通爽得多。



牆上鑲有多塊鏡面，增加室內的空間感。



年輕的第二代負責人常坐在樓面打點，第一代老闆不時到場看舖或跟常客傾偈。

永順的餐牌內容，一向都好簡單，主要是湯麵加配料、三文治及小食、各式飲品，但我覺得已經好足夠 —— 現在很多茶餐廳與冰室以至快餐店，都把生意弄得過大、過多、過份繁複、過於多元化，好像必需要囊括中西南北上下左右五大洋七大洲的食品口味方肯罷休，完全以Quantity掩蓋Quality，看到餐牌眼睛到叫攰囉。其實好用心、好有誠意地做好十樣八樣美食，已經可以不愁沒有顧客長期支持，永順、澳牛等都是好例子。



餐牌的其中一面，列有湯麵加餸的不同價錢。



餐牌的另一面，列有套餐類、三文治、小食、飲品等。



熱奶茶，沖泡得不錯，至少迎合我的口味。

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