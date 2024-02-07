尖沙咀人氣日本料理歎限定鹿兒島menu！必食清鮮金柑生鰤魚片、炭火蒲燒鰻魚！別錯過家常美味奄美大島雞飯！

最近尖沙咀棉登徑的「木户」博多串燒及串炸專門店，於即日起至2月29日跟「鹿兒島縣農政部農政課」合作推出「鹿兒島Fair」，以鹿兒島食材入饌期間限定料理，綻放鹿兒島的美味魅力。

眾所周知（但唔知都唔緊要），鹿兒島縣位於九洲，與宮崎縣互相接壤，而木戶的日籍總廚木村潤一郎先生正是宮崎縣人，對於宮崎菜式和鹿兒島菜式都十分熟悉，要主理是次「鹿兒島Fair」是最適合不過。今次採用的鹿兒島食材，包括和牛、鰤魚、茶美豚、薩摩芋和金柑等。

棉登徑有好幾間日本料理店，木戶可說是其中好生意的一間。

今次「鹿兒島Fair」的兩天主打名物，是鰤魚和金柑。

為了今回的期間限定「鹿兒島Fair」，木戶特別製印了精美餐牌。

餐牌的一面有各式頭盤、小食、沙律、飯類。

餐牌的另一面，印有各款魚類菜式，當中以鰤魚菜式最多。

說也奇怪，雖然香港大部份日本料理都大叫救命，不知道如何從經濟谷底裡爬返出來，不過木戶好像沒有受到太大影響，平日晚上都高棚滿座，有時更有開設頭、尾兩輪，也許是由於價格比較合理，並不像市面上其他日本料理人均消費動輒兩至三千元，而且菜式水準真的很好又夠穩定，還有多款日本酒選擇，以至keep得到大批不斷回頭的熟客。

特別供應的鹿兒島金柑Highball，以「八千代伝」黒或鹿兒島小蜜柑氈酒，配上鹿兒島産的金柑。

不少女士只喝暖水，木戶特別提供此款暖水壼，非常窩心。

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