尖東40年隱秘日式食堂！佛心價歎家常拉麵、居酒屋美食：炸紫蘇雞肉、吉列炸蠔大獲好評！少見「白飯魚餃皮」試過未？

年初三，最適宜約三五好友飯聚，即管以赤口試探友情夠不夠堅固。因為是熟朋友，所以用餐不必講求甚麼裝潢與派場，至緊要環境cozy又comfy而且能大聲少少說話………

於是呢，很自然地，我約朋友到尖東幸福中心的麵屋一平安。

尖東＋幸福中心＋麵屋一平安，都說非常之old school吧！

提起麵屋一平安，很多人都想起尖沙咀美麗華商場的分店，其實位於尖東幸福中心的才是元祖本店，開業於1984年 —— 嘩，1984喎，是多麼George Orwell的年份。對於不少上了少少年紀的香港人來說，回顧1984年的香港，何嘗不覺得是十分遙遠的烏托幫？

話說上世紀80年代的香港，經濟像火箭般不斷向上飛，前景彷似是沒有盡頭，大家對未來都抱著各種盼望，市民生活也愈來愈向好，隨著財富和教育的增長，中產階級亦愈來愈多，新興時尚活動人人都追隨。當時的尖沙咀東南西，都是潮流地帶，廣東道那邊有Canton Disco，新世界地庫有Bar City，華懋有迷城，而幸福中心地庫則先有Tropical，之後改名叫Fever，整個尖沙咀是literally夜繽紛，晚晚都勁歌熱舞不醉無歸。而在那個年頭，麵屋一平安就在幸福中心地庫默默登場，作為香港當時極少數的拉麵店兼居酒屋，大概撫慰過不少尖東夜歸人，亦成為居港日本人聚腳點。

找到幸福中心入口處，會看到麵屋一平安本店的40週年祭傳宣牌。

戰兢兢地步過好幾所看似全無人影而內裏神秘的夜場，便找到燈光火著的一平安。

鏡頭一轉，來到2024年，尖東夜繽紛早已不再，的士高與大富豪相繼倒下，幸福中心亦可說是水盡鵝飛，連整個香港都有點不如以前。不過，麵屋一平安悄悄地度過所有的風風雨雨，在蕭條、肅殺、寥落的商場地庫亮起最後的燈火，招待著來自各方的新知舊雨，你覺得是不是有點神奇？

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