拉麵香港｜日本大師拉麵店立体派推新款！湯汁濃稠似Carbonara意粉？怎樣的沾麵算正宗？必食担担沾麵配豆乳湯、日產美味叉燒醬油拉麵

市場消息話，港島區各大日本料理店都岌岌可危，足見大環境下生意是非常難為，相信高端路線的食店最受打擊，消費額較為貼地的或應該尚有生存空間，例如拉麵.......

中環的RAMEN CUBISM「立体派」拉麵，營業了一段日子，附近其他食肆come and go，它仍然健在，說到底，立体派的拉麵從不以低價招客，定位向來比一般拉麵店為高，但從不乏捧場客，因為品質很好，用料主要來自來日本，予人物有所值之感。

前陣子，立体派的始創人、大阪拉麵大師林隆臣專程來港，既巡視一下香港業務，亦順道推出三款全新拉麵口味，每碗索價$158，在拉麵金字塔之中肯定屬尖峰高檔次，只憑著真材實料和悉心調味，甫上市便吸引不少拉麵迷支持。



立体派拉麵正是位於中環這條「私家重地 閒人免進」的小巷之內。



混凝土的門面予人很低調，也突顯其實而不華。

拉麵大師林隆臣先生出生於日本大阪，雖然年僅36歲，但態度非常成熟，經常一臉認真，說話也很謹慎，可見是多年來的訓練與經驗所致。其位於大阪塚本駅的人氣旗艦拉麵店「創作らーめんStyle林」，門外因常逾百人排隊而享負盛名，他在拉麵界獲得的殊榮也多不勝數，主要獎項包括「TV松本家的休日拉麵比賽味噌拉麵冠軍 2017」丶「Yahoo ！JAPAN第10屆最強次世代拉麵決定戰優勝 2018」及「第四屆 UNCHI RAMEN TOURNAMENT 優勝 2020」。到了2019年，林隆臣更推出「林隆臣特式辣味濃厚白湯杯麵」，甫推出隨即創下於一個月內售清110萬杯的佳績而震撼全國。



拉麵大師林隆臣雖然只有36歲，但已身經百戰，獲得很多拉麵獎項。



中環店佔地1,200平方呎，共有29個座位，四處皆掛有立體派的藝術作品。

所謂的「立體派」，即是「Cubism」，若對藝術方面有認識的，大概都知道是於上世紀初期的歐洲繪畫與雕塑帶來空前革命的藝術風格，其中兩位代表人物正是喬治布拉克（Georges Braque）和畢加索（Picasso），由於喬治布拉克天性低調，其名聲很大程度上被畢加索所掩蓋了，以至說到「立體派」，世人都只會想到畢加索.......世事就是如此。



立體派藝術於上世紀被畢加索發揚光大，此拉麵店以此命名。



連枱上的濕紙巾和筷子套，都做得頗為精美。

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