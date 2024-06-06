M+美食｜現代水墨名家張大千家傳菜單！脆皮遼參炸出一座山景、清甜蟹肉竹笙翅、紅油鮑魚凍，意境與味道並重

變幻原是永恆，香港餐飲業亦然，跟所有行業一樣，都是人來人往，有些食肆come and go，有些搬新址或大修葺，有些倒默默進行內部革新........

位於西九文化區M+博物館16樓的「CVIEW華」，對大眾來說還是頗簇新的中菜廳，不過近期已無聲無息地煥然一新 —— 老闆仍舊，裝修一樣，只是大廚連同廚房班底已經全部換新，可見現今餐飲業競爭有多激烈，莫說是要做出好成績，就連要survive當下經濟低潮，亦必須不斷加強實力，否則一定冇得留低。

西九文化區，由於地點不是最方便，要吸引遊客已非很容易，要招徠食客更具難度。

CVIEW華的最著名打卡點，是入口處的in square circle的設計，充滿京都的禪意。

以江南園林與國畫影像，營造出既古風亦時尚的氣氛。

CVIEW華是本地絕無僅有坐擁270度海景的中餐館，⼀邊環抱180度維多利亞港景色，另一邊眺望大嶼山、青馬大橋美景。

M+博物館的幕牆是全球最大型的媒體幕牆之一，也因此使CVIEW華的海景變得「一間間」，在間與間之間還是可以欣賞到維港景緻。

既然換上全新廚房班底，CVIEW華自不然有全新的菜式，今次就奉上「大千宴」 —— 以潑墨山水畫大師張大千（1899-1983）的其中一張60餘年家傳菜單為靈感，創作出9道菜式。

何解CVIEW華突然跟張大千扯上關係？原來真的有背後故事，該餐廳公關稱之為「緣份與契機的疊加」︰話說數年前，華 CVIEW 創辦⼈兼主修考古學的吳振宇（Vincent），在蘇富比投得張大千於1960年代在美國一次家中宴請好友時親筆書寫的一張菜單，為了解大師昔日的飲食心得，Vincent有幸聯絡到張大千的家屬，並獲贈張大千菜單的食譜與菜式詳細做法，再與廚師團隊共同研究數個月，才得出每位港幣1,880元正（另加⼀服務費及茶芥）的「大千宴」菜單。

至於從蘇富比投得的那張菜單，就掛在CVIEW其中一間用膳廳，供各位食客欣賞。

掛於CVIEW華其中一間用膳廳的張大千菜單真跡，由右至左寫上燻子雞、大烏參、干燒笋、清蒸魚、燴蘑芋、六一絲、豆腐湯。

張大千無疑是藝術界的殿堂級大師，但私底下也是⼀名美食家，既愛吃也好煮，經常親自下廚，其家宴經常⾼朋滿座，據說張學良、徐悲鴻、方召麐、郎静山等都是大千宴的座上賓。

當然啦，我會覺得，如果你是譽滿全球的名人，又肯請食飯，你煮甚麼都必定高朋滿座啦，而且無論你煮得有多差有多爛，你的名人朋輩也可齊聲吹奏你是美食家啦。說到底，一涉及名氣，就沒有很純粹的飯局，我都見得太多 —— 嗱嗱嗱，我聲明，我只是有感而發，並非指張大師。

張大千私底下也是⼀名美食家，既愛吃也好煮。

有趣的是，張大千家宴的其中一位座上客，是全球知名西班牙藝術家畢加索（Pablo Picasso，他們是惺惺相惜，早於1956年，張大千曾赴法國與西班牙立體派大師畢卡索會面，開始將畢加索擅長的西方立體主義理念應用到中國傳統水墨畫上，並發展出了獨有潑墨山水的風格。

「大千宴」必須預訂，食客可獲張大千畫作名信片以作記念。

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