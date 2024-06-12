尖東酒店人氣意大利餐廳重開！全新The Mistral坐擁維港靚景！必食彩色意大利雲吞配波士頓龍蝦、打卡煙燻澳洲M4和牛柳

近年很多老字號宣佈結業，令人不勝唏噓，恐怕這個璀璨餐飲都市光輝到此.......又原來，也有老店得到重生，顯現全新的朝氣、活力與貴氣........

尖沙咀洲際海景嘉福酒店的The Mistral意大利餐廳，終於進行大革新，由酒店地庫二層literally升呢搬上酒店一樓，並宣佈再度開幕！

是的，如果大家有留意的話，餐廳不單位置不同了，連名字都改變了 —— The Mistral的前身叫做Theo Mistral by Theo Randall，由電視名廚Jamie Oliver的米芝蓮星級師傅Theo Randall負責監修，每年都來香港幾次巡視業務。現在餐廳名稱沒有了Theo Randall名字，意味著Theo Randall在香港的時代告終。

其實在過去幾年疫情期間，餐廳生意受到很大打擊，名廚不能親自來港打點一切，無疑會令酒店方面反省日後應該何去何從，而結果，疫情後酒店決定全權重掌餐廳營運，這都屬合理結果。不過，當年被Theo Randall派到香港工作的得意門徒Fabio Guaglione，不受主權移交影響，繼續留任作為餐廳大廚。



登上一樓，看到一條長長的天橋，由此可通往The Mistral。



一樓位置前身是executive lounge，現在成為The Mistral的全新地點。



連reception的位置，都好像比之前更為有氣派。

The Mistral搬到樓上，面積好像全面擴闊了，氣氛亦顯得更開揚，至少終於由地底爬上地面，可以享有優美的維港景色。以前在地庫的The Mistral，是走比較rustic、偏向隨和的trattoria路線，現在來到樓上，立即變得優雅和貴氣，雖然dress code還是很寛鬆，但整體感覺好像formal了，進食氣氛亦不其然莊重了，有些舊客或會較為鍾情昔日的無拘無束感覺，只是變幻本身就是永恆，Life goes on囉。



步過接待櫃檯，進入餐廳內裡，的確是相當闊敞，要再進入一點才可看到餐廳。



餐廳有不少空間，可擺放展示品例如佳釀、雕塑。



終於看到餐枱部份，天花鏡面使空間感更佳。

以本港意大利餐廳來說，The Mistral都算是老字號，大大話話都幾十年，屈指一算上世紀90年代，The Mistral當時好像叫做Mistral海風餐廳（是的，97之前反而有中文名字），小弟已是餐廳的座上客，當年香港經濟還是十分強勁，實體的國際商業活動非常頻繁，餐廳的生意因此超級暢旺，連星期一、二都告爆場，要推卻不少walk-in客人，餐廳內坐滿本地食客與歐美旅客，完全反映香港作為東南亞最華洋集處之商業城市.......往事呢，有時只能回味。



The Mistral終於守得雲開，擁有維多利亞港景觀了。



餐廳的另一邊，以意粉、火腿作擺設，並以火爐畫面的屏幕作亮點。



The Mistral一向以酒類藏庫見稱，因此以佳釀作為餐枱背景也很切合。

下一頁︰賣相佳味道好！意大利雲吞配波士頓龍蝦